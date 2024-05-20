Чебурашка или монстр: психолог рассказал, как вредят психике детей иностранные игрушки

В магазинах все чаще стали появляться игрушки со странным и непривычным для поколения 35+ видом. Ребенок очень просит купить ему какого-то «киси-миси», а вы с недоумением смотрите на этого плюшевого монстра и не понимаете, как такое может понравиться.
Многие задаются и вопросом, как вообще влияет на детскую психику увлечение непонятными импортными игрушками и «подозрительными» героями из «Ютуба». Так, в Госдуме недавно прозвучало предложение запретить иностранные игрушки в детских садах. Неужели дети должны воспитываться только на локальных пупсах и чебурашках?
Психолог, кандидат философских наук, автор метода ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологииЛичный сайт
Обсуждайте их с детьми
«Популярность ютуберов и новых мультфильмов может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на психику детей, — считает психолог, кандидат философских наук Олег Гадецкий. — С одной стороны, хорошие ролики могут вдохновлять и развивать творческие способности, с другой — негативный контент или излишнее потребление могут вести к проблемам, таким как зависимость от экрана или недостаточная активность».
Также важно помнить, что многие зарубежные мультфильмы и фильмы несут определенную идеологию, на которой строится западное общество. И могут быть средством пропаганды ценностей индивидуализма и потребительского отношения к жизни, считает эксперт.
«Поэтому важно, чтобы родители следили за контентом, который смотрят их дети, и обсуждали с ними влияние этого контента на их мышление и поведение», — рекомендует психолог.
Как правильно выбирать игрушки
Дело не только в разделении «отечественное — зарубежное». В искусстве, литературе и кинематографе мы берем опыт лучших специалистов и художников всего мира. «Родители должны выступать в роли определенного цензора для своих детей», — считает Олег Гадецкий.
Выбор игрушек с героями из мультиков должен зависеть от личных предпочтений и ценностей семьи. Важно учитывать следующее:
если семья хочет поддерживать российские ценности и культуру, то выбор игрушек с героями из российских мультфильмов может быть предпочтительным;
важно учитывать интересы и предпочтения ребенка. Если он больше увлечен персонажами из зарубежных мультфильмов, то можно рассмотреть такие варианты. Не стоит ориентироваться только на свой опыт. Времена идут, интересы поколений меняются;
игрушки с персонажами из зарубежных мультфильмов могут способствовать изучению иностранных языков, что может быть полезно для развития ребенка.
«В конечном счете главное, чтобы игрушки соответствовали возрасту и интересам ребенка, а также соответствовали ценностям и предпочтениям семьи, — считает психолог. — Игрушки должны развивать воображение, способствовать развитию творческих навыков у детей».
Не пускайте на самотек
В юном возрасте мальчики и девочки обретают в лице персонажей своих мультфильмов образ близкого друга. Они хотят постельное белье, футболки, кружки и игрушки с их изображением. Но этот период быстро проходит, предупреждает эксперт.
«Сегодня в продаже родители могут найти поражающих своим абсурдом персонажей. Может показаться, что это плод чьего-то болезненного воображения. Ролики с этими „монстрами“ будто гипнотизируют детей. И здесь мы вновь говорим о проблеме ограничений в контенте. Родители порой слишком заняты и не могут постоянно контролировать то, что смотрят их дети на своих планшетах. Но необходимо установить родительский контроль, а не пускать все на самотек. Детская психика очень восприимчива. Следите за эмоциональным состоянием своих малышей», — отмечает Олег Гадецкий.
Кроме того, длительное время перед экраном может привести к снижению физической активности, что негативно сказывается на здоровье и развитии детей. Плюс постоянное переключение сюжетов и быстрые смены кадров в мультфильмах могут уменьшать способность детей концентрироваться на одной задаче.
«Некоторые мультфильмы могут содержать контент, который не соответствует возрасту ребенка, что может вызывать недопонимание или даже негативное воздействие на детей. Многие мультфильмы содержат рекламу продуктов или игр, что может повлиять на потребительское поведение детей или создать ложные представления о реальности. Крайне важно выделять время на общение с собственными детьми без гаджетов, чтобы не потерять ту самую связь и доверие между вами», — резюмирует психолог.