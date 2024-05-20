Чебурашка или монстр: психолог рассказал, как вредят психике детей иностранные игрушки

«Сегодня в продаже родители могут найти поражающих своим абсурдом персонажей. Может показаться, что это плод чьего-то болезненного воображения. Ролики с этими „монстрами“ будто гипнотизируют детей. И здесь мы вновь говорим о проблеме ограничений в контенте. Родители порой слишком заняты и не могут постоянно контролировать то, что смотрят их дети на своих планшетах. Но необходимо установить родительский контроль, а не пускать все на самотек. Детская психика очень восприимчива. Следите за эмоциональным состоянием своих малышей», — отмечает Олег Гадецкий.