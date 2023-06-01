Бумеры против зумеров: ученые выяснили, как за последние 30 лет изменились подростки

Группа ученых из Оксфордского института Интернета решила выяснить, есть ли разница между психическими особенностями тех, кто рос в 90-е, и тех, кто попозже — в нулевые и десятые годы. В частности, исследователи проанализировали, как за последние 30 лет изменилась связь между использованием подростками технологий и психическим здоровьем.
Ученые отмечают, что в 90-е годы на подростков тоже влияли технологии: это и радио, и телевидение, и аналоговые телефоны, и пластинки, и магнитофоны.
В исследовании, которое охватило период с 1991 по 2017 год, приняли участие 430 тысяч подростков от 10 до 15 лет. Испытуемые в разные годы заполняли анкеты, в которых указывали, сколько времени тратят на телевизор, компьютер или смартфон.
С помощью опросников ученые также оценивали депрессивность, эмоциональное состояние, склонность к самоубийству и поведенческие особенности подростков.
Гаджеты их не испортили
Исследование обнаружило мало доказательств увеличения связи между увлечением подростков технологиями и психическим здоровьем,
«Предположение о том, что технологии, о которых мы сейчас беспокоимся больше всего (например, смартфоны), становятся все более вредными, не всегда подтверждалось данными, проанализированными исследовательской группой», — говорят ученые Оксфорда.
Правда, обнаружилось, что использование соцсетей все же несколько усиливает эмоциональные проблемы подростков. Но наблюдаемые изменения с течением времени были небольшими.
«По мере того как накапливается больше данных об использовании подростками новейших технологий, наши знания о них и их влиянии на психическое здоровье будут становиться все более точными. Так что еще слишком рано делать твердые выводы об увеличении или уменьшении связей между социальными сетями и психическим здоровьем подростков и, конечно, слишком рано разрабатывать политику или регулирование на этой основе», — делает вывод профессор Энди Пшибыльский, один из авторов исследования.
Кто такие бумеры, миллениалы и зумеры
Бумерами в России называют людей, родившихся в 60–80-е годы XX века, чьи детство и юность пришлись в том числе на лихие девяностые. Бумеров описывают как взрослых и консервативных людей, которые плохо разбираются в современных технологиях и технике.
Миллениалы — родившиеся в конце девяностых и начале 2000-х. Они индивидуалисты, на первый план ставят веру в себя и свободу.
Зумеры — поколение нулевых годов. Они свободно себя чувствуют онлайн, ведь они и родились в период появления и расцвета гаджетов, Интернета и социальных сетей.
Ранее «Доктор Питер» обсудил с экспертом, почему современная молодежь живет в режиме «гоблина» и не хочет строить карьеру. Так, сегодня молодое поколение просто не хочет разделять те установки относительно работы, которые доминировали у их родителей.
«Для молодежи она не должна становиться единственным делом в жизни. Задача работы — прежде всего приносить такой доход и транслировать такие эмоции, которые позволят человеку чувствовать себя удовлетворенным своей жизнью», — считает доцент РАНХиГС Светлана Молчанова.