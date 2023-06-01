Бумеры против зумеров: ученые выяснили, как за последние 30 лет изменились подростки

«По мере того как накапливается больше данных об использовании подростками новейших технологий, наши знания о них и их влиянии на психическое здоровье будут становиться все более точными. Так что еще слишком рано делать твердые выводы об увеличении или уменьшении связей между социальными сетями и психическим здоровьем подростков и, конечно, слишком рано разрабатывать политику или регулирование на этой основе», — делает вывод профессор Энди Пшибыльский, один из авторов исследования.