По статистике, каждая третья женщина в мире сталкивалась с физическим или сексуальным насилием от своего партнера. К сожалению, в обществе часто принято критиковать жертв: мол, сама такого мужчину выбрала, чего теперь жаловаться. Но, увы, зачастую абьюзеры и домашние тираны далеко не сразу раскрывают свою сущность. Даже наоборот: при первом знакомстве они могут казаться крайне обаятельными и приятными людьми.