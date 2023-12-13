По статистике, каждая третья женщина в мире сталкивалась с физическим или сексуальным насилием от своего партнера. К сожалению, в обществе часто принято критиковать жертв: мол, сама такого мужчину выбрала, чего теперь жаловаться. Но, увы, зачастую абьюзеры и домашние тираны далеко не сразу раскрывают свою сущность. Даже наоборот: при первом знакомстве они могут казаться крайне обаятельными и приятными людьми.
Есть ли какие-то «красные флаги», которые показывают, что в вашей паре есть риск насилия? Этим вопросом заинтересовались ученые Университета Западного Онтарио в Канаде. Они составили перечень самых распространенных сигналов, которые могут предсказать физическое, психологическое и сексуальное насилие. Статья на эту тему опубликована в научном журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).
Как рассказывают ученые, сначала они провели два пилотных исследования, чтобы разделить оскорбительные и потенциально предупреждающие признаки. После этого психологи с помощью машинного обучения вычислили факторы, прогнозирующие насилие сначала в поперечном разрезе в рамках первого этапа исследования, а затем с течением времени в рамках второго.
В первом задействовали 147 человек из США и Канады, которых набрали через программу Prolific в феврале 2021 года. Из них 85 человек были женщинами. Средний возраст участников опроса составил 24,48 года, средняя длительность их романов — 6,25 месяца.
Во время второго этапа, который длился с мая 2020 года по июль 2021-го, попали 355 человек. Их набрали с помощью рассылки на почту, соцсетей и все той же программы. 264 респондента были женщинами, средний возраст участников составил 21,98 года, продолжительность отношений — 3,7 месяца.
Всем участникам исследования вручили перечень из 309 примеров оскорбительного или нейтрального поведения, а также действий и признаков, которые могли бы стать предупреждением. После этого авторы исследования попросили респондентов указать, как часто каждый из этих пунктов появлялся лично в их жизни после начала отношений.
Оказалось, что 86,39% опрошенных из первой выборки на личном опыте встречались как минимум с одним пунктом из перечня. В 60,89% случаев встречались 17 тревожных признаков.
На втором этапе авторы работы попробовали выделить из них пункты, которые могли бы с наибольшей вероятностью предсказать насилие через полгода.
Через шесть месяцев участникам дали перечень из 43 пунктов с примерами оскорбительного поведения. Их попросили ответить, как часто за последние полгода они встречались хоть с одним из них.
«Хотя большинство (88,98%, 315 человек) пережили по крайней мере один эпизод насилия, то есть не ответили отрицательно на один из пунктов, средняя частота, с которой участники подвергались абьюзу, была низкой», — отметили ученые.
Проанализировав полученные данные, исследователи смогли составить список из семи самых распространенных «красных флагов».
«Мой возлюбленный вел себя высокомерно».
«Мы с партнером не сошлись во мнении о чем-то, связанном с интимом».
«Я и мой партнер вступили в сексуальную связь в момент, когда я была/был совсем не в настроении».
«Партнер создал некомфортную ситуацию на публике».
«Партнер пропустил мимо ушей мои доводы, так как я не был с ним согласен.
«Мой партнер отреагировал на мой отказ в чем-то, чего он желал.
«Мой партнер возмутился, когда его спросили о том, как он ко мне относится».
Некоторые пункты из этого списка не кажутся очевидно отрицательными, однако их сочетание вполне может стать предсказанием будущего абьюза. Так что, если вы заметили парочку из них в своих отношениях, стоит присмотреться к партнеру повнимательней.