Астрономы предупредили о магнитной буре на следующей неделе

Ранее врач-кардиолог Алексей Жито рассказал, что хоть термин «метеозависимость» официальной медициной не до конца признан, но такая зависимость может быть. По его словам, зависимость от погоды может проявляться как у гипотоников, так и у гипертоников. Советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.