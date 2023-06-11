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Астрономы предупредили о магнитной буре на следующей неделе

Завтра на Земле ожидается всплеск геомагнитной активности, но продлится он недолго. Настоящую бурю ждут только в конце недели.

11 июня 2023
магнитные бури
Источник:
iStocphoto

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром 12 июня магнитосфера Земли может прийти в возмущенное состояние. Правда, уже во второй половине понедельника все должно вернуться в норму.

Астрономы предупредили о магнитной буре на следующей неделе
Источник:
tesis.xras.ru

Далее, по данным астрономов, будет несколько дней затишья. А в конце следующей недели намечаются более серьезные и длительные геомагнитные волнения. В воскресенье, 18 июня, ждут магнитную бурю уровня G1 по 5-балльной шкале. Потом еще два дня магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии.

Астрономы предупредили о магнитной буре на следующей неделе
Источник:
tesis.xras.ru

Напомним, что это прогнозы, поэтому всегда есть вероятность внезапных перемен. Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о событиях планетарного масштаба: мощные штормы были и в марте, и в апреле, и в мае.

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Автор текста:Анастасия Романова
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