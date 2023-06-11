Астрономы предупредили о магнитной буре на следующей неделе

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром 12 июня магнитосфера Земли может прийти в возмущенное состояние. Правда, уже во второй половине понедельника все должно вернуться в норму.
Далее, по данным астрономов, будет несколько дней затишья. А в конце следующей недели намечаются более серьезные и длительные геомагнитные волнения. В воскресенье, 18 июня, ждут магнитную бурю уровня G1 по 5-балльной шкале. Потом еще два дня магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии.