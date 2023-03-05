7 каверзных вопросов, ответы на которые вас удивят: пройдите тест на знание медицины

Человеческий организм — удивительная штука. Даже профессиональные медики порой не знают всех ответов на вопросы, связанные со здоровьем и развитием медицины.

Хотите проверить свой уровень знаний? Попробуйте ответить на 7 каверзных вопросов из базы для игроков «Что? Где? Когда?» и узнайте, сможете ли вы состязаться с матерыми знатоками. Чтобы узнать ответ на вопрос, просто кликните на картинку — ответ будет на другой стороне.

Вопрос 1: герой одной книги прогоняет птицу, думая, что оказывает другому персонажу услугу, однако вскоре этот герой умирает от НЕГО. Назовите ЕГО двумя словами.