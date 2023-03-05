7 каверзных вопросов, ответы на которые вас удивят: пройдите тест на знание медицины

Человеческий организм — удивительная штука. Даже профессиональные медики порой не знают всех ответов на вопросы, связанные со здоровьем и развитием медицины.
Хотите проверить свой уровень знаний? Попробуйте ответить на 7 каверзных вопросов из
Вопрос 1: герой одной книги прогоняет птицу, думая, что оказывает другому персонажу услугу, однако вскоре этот герой умирает от НЕГО. Назовите ЕГО двумя словами.
Вопрос 2. Есть известная поговорка о смертоносном воздействии ограниченного количества некой жидкости. Однако на самом деле сравнительно недавно доктор Эрик Ветсман смог получить ЭТО в жидком виде. И теперь эту жидкость в свои напитки добавляют люди, которые хотят… Чего?
Вопрос 3. Известному хирургу Леониду Рогозову во время операции по удалению аппендикса один из помощников подавал инструменты. А что держал другой помощник всю операцию?
Вопрос 4: Поход к стоматологу у многих людей ассоциируется с болью. Однако именно стоматолог Уильям Морион совместно с хирургом Джоном Уорреном 16 октября 1846 года приняли участие в событии, которое называют «смертью боли». Что они сделали в этот день?
Вопрос 5: Как следует из книги врача Анатолия Зильбера, ЭТА специальность является первой врачебной специальностью, освоенной Богом. Назовите эту специальность.
Вопрос 6: Персонаж Йена Пирса, венецианский врач семнадцатого века, в письме рассказывает, что моча его пациентки приобрела здоровый цвет. Какое слово мы заменили в предыдущем предложении?
Вопрос 7: Польские летописи рассказывают, что в XV веке в Ягеллонском университете учился талантливый студент, назвавшийся Якубом. Однажды он заболел и после осмотра медика в наказание был отчислен из университета и отправлен в монастырь. Кем же был этот Якуб?