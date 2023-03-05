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7 каверзных вопросов, ответы на которые вас удивят: пройдите тест на знание медицины

Последний урок биологии был уже много лет назад, а ответы на медицинские вопросы вы давно привыкли искать в Интернете? Попробуйте оценить свои силы и ответить на все вопросы викторины.

5 марта 20232
7 каверзных вопросов, ответы на которые вас удивят: пройдите тест на знание медицины
Источник:
iStockphoto

Человеческий организм — удивительная штука. Даже профессиональные медики порой не знают всех ответов на вопросы, связанные со здоровьем и развитием медицины.

Хотите проверить свой уровень знаний? Попробуйте ответить на 7 каверзных вопросов из базы для игроков «Что? Где? Когда?» и узнайте, сможете ли вы состязаться с матерыми знатоками. Чтобы узнать ответ на вопрос, просто кликните на картинку — ответ будет на другой стороне.

Вопрос 1: герой одной книги прогоняет птицу, думая, что оказывает другому персонажу услугу, однако вскоре этот герой умирает от НЕГО. Назовите ЕГО двумя словами.

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Рак печени. Персонаж Иэна Бэнкса прогнал орла от героя, в котором безошибочно угадывается Прометей. Когда орел перестал ежедневно клевать его печень, клетки быстро регенерирующего органа не смогли остановиться и стали расти как раковая опухоль.

Вопрос 2. Есть известная поговорка о смертоносном воздействии ограниченного количества некой жидкости. Однако на самом деле сравнительно недавно доктор Эрик Ветсман смог получить ЭТО в жидком виде. И теперь эту жидкость в свои напитки добавляют люди, которые хотят… Чего?

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Отучиться от курения. Все слышали, что "капля никотина убивает лошадь". Вестман получил жидкий никотин.

Вопрос 3. Известному хирургу Леониду Рогозову во время операции по удалению аппендикса один из помощников подавал инструменты. А что держал другой помощник всю операцию?

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Зеркало. Рогозов — знаменитый хирург, вырезавший себе аппендикс самостоятельно. Оперировал Рогозов, глядя в зеркало и на ощупь.

Вопрос 4: Поход к стоматологу у многих людей ассоциируется с болью. Однако именно стоматолог Уильям Морион совместно с хирургом Джоном Уорреном 16 октября 1846 года приняли участие в событии, которое называют «смертью боли». Что они сделали в этот день?

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Применили эфирный наркоз.

Вопрос 5: Как следует из книги врача Анатолия Зильбера, ЭТА специальность является первой врачебной специальностью, освоенной Богом. Назовите эту специальность.

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Анестезиолог. Вовсе не хирург, как можно подумать. Ведь прежде, чем извлечь из Адама ребро и сделать из него Еву, Бог погрузил Адама в сон.

Вопрос 6: Персонаж Йена Пирса, венецианский врач семнадцатого века, в письме рассказывает, что моча его пациентки приобрела здоровый цвет. Какое слово мы заменили в предыдущем предложении?

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Вкус. Отдельные врачи пробовали мочу на вкус. В частности, таким образом выяснился один из симптомов сахарного диабета: моча пациента была сладкой. Врач же пишет, что моча имеет здоровый вкус горечи.

Вопрос 7: Польские летописи рассказывают, что в XV веке в Ягеллонском университете учился талантливый студент, назвавшийся Якубом. Однажды он заболел и после осмотра медика в наказание был отчислен из университета и отправлен в монастырь. Кем же был этот Якуб?

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Девушкой. В те времена в этом университете могли учиться только юноши, но девушке по имени Навойка удалось, переодевшись в мужскую одежду и назвавшись Якубом, не только поступить в университет, но и оказаться среди лучших студентов. Обман раскрыл врач.
Автор текста:Дарья Гапионок
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