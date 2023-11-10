6 признаков рака ротовой полости, которые можно рассмотреть в зеркале

Как давно вы были на приеме у стоматолога? На этого врача нередко не хватает ни времени, ни денег. И проблема тут не только в невылеченных зубах и последствиях, которые могут возникнуть на фоне давнего кариеса. Именно этот специалист может первым заметить признаки рака ротовой полости.
Специалисты бьют тревогу: из-за очередей в кабинет дантиста люди все чаще пропускают симптомы болезни. Хотя некоторые из них может распознать и человек без медицинского образования.
Как отмечает стоматолог Нил Сикка, нередко каждый из этих симптомов может указывать и на какую-то другую болезнь. Однако если вы заметили у себя сразу несколько признаков рака, имеет смысл пройти обследование.
1. Язвы во рту
Небольшие язвы могут появиться во рту по множеству причин. Иногда все дело в стоматите, а иногда вы могли сами травмировать ткани во время еды. Однако такие повреждения должны заживать в течение двух недель. Если язвы никуда не исчезают, а только увеличиваются в размере — возможно, все дело в онкологии.
2. Отек и шишки
Опухлости и шишки в зоне челюсти — тревожный сигнал. При раке ротовой полости небольшие новообразования могут появиться на языке, губах или деснах, реже — на участке горла, где ротовая полость соединяется с трахеей. Иногда шишки могут выглядеть как небольшое уплотнение на губе или во рту.
3. Белые или красные пятна во рту
Болезненные, чувствительные даже к малейшему прикосновению пятна тоже могут быть симптомом рака полости рта. Иногда они возникают на фоне грибковой инфекции, однако в этом случае противогрибковое лечение должно привести к их исчезновению. Если нет — лучше обратиться за помощью к врачу.
4. Шатающиеся зубы
Если вы не травмировали зуб, а он все равно шатается, возможно, дело как раз в онкологическом заболевании. У взрослого человека, который уже давно утратил молочные зубы, такого быть не должно. Кстати, еще у больных раком ротовой полости довольно долго заживают десны после удаления зуба.
5. Боль при глотании
Конечно, при обычной простуде или ангине глотать пищу тоже может быть довольно неприятно, если горло воспалено. Однако если этот симптом не проходит довольно долго и вас не покидает ощущение, будто пища застряла в глотке, возможно, пора сходить к онкологу.
6. Охриплость голоса
Иногда голос меняется с возрастом. Охрипнуть он может, если вы здорово накануне накричались на концерте любимой группы. Еще такое бывает у закоренелых курильщиков. Однако если ваш голос на постоянной основе стал более хриплым или тихим, вполне возможно, что вы столкнулись с раком. В таких случаях опухоль поражает заднюю часть горла и задевает голосовые связки, пишет издание