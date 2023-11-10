6 признаков рака ротовой полости, которые можно рассмотреть в зеркале

Как давно вы были на приеме у стоматолога? На этого врача нередко не хватает ни времени, ни денег. И проблема тут не только в невылеченных зубах и последствиях, которые могут возникнуть на фоне давнего кариеса. Именно этот специалист может первым заметить признаки рака ротовой полости.