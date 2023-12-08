5 способов мягко намекнуть близким о подарке, который вы хотите получить на Новый год

Кто не любит получать подарки на Новый год? Проблема в том, что многие при этом еще обожают сюрпризы и поэтому не хотят напрямую говорить, что хотели бы найти под елкой.
Что делать, если сказать о своем желании прямо вы стесняетесь, но очень хотите при этом получить конкретный новогодний подарок? Пару дельных советов дала психолог Елена Митрохина.
Новогодние праздники уже не за горами, и наверняка многие из нас задумываются о подарках. Но что делать, если родные и близкие просто не могут угадать, что именно мы хотели бы получить в подарок? Как намекнуть на подарок так, чтобы все поняли, но и навязчивым при этом не выглядеть?
Есть несколько способов рассказать о своих предпочтениях и не влипнуть при этом в неловкую ситуацию.
Первый — активно делиться ссылками. Пересылайте им свои любимые товары или интересные подборки подарков из интернет-магазинов. Например, это может быть ваша самая желанная книга, игрушка или даже модная вещь.
Второй способ — не стесняйтесь обсуждать этот вопрос.
Разговоры о том, что вы хотели бы получить, могут случайно всплыть в разговоре с близкими людьми. И кто знает, возможно, ваши мечты исполнятся. Заодно сможете и сами узнать, о каком подарке мечтают родные. А если не хотите заранее знать, что получите, — назовите несколько вариантов или дайте примерное направление.
Третий способ — спонтанность и эмоции.
Если вы видите желаемую вещь в магазине или на экране компьютера и вас просто охватывает восторг, поделитесь этим эмоциональным моментом со своими близкими. Например, вы можете сказать: «О, смотри, какая красивая сумка! Хочу!..»
Четвертый способ — рассказать своим близким о преимуществах и плюсах желаемого подарка. Попытайтесь упомянуть о практической пользе или необычных особенностях того подарка, который бы вам пригодился или просто очень хотелось бы иметь. Например: «Я слышала/слышал, что такие наушники имеют отличную шумоизоляцию. Можно было бы наслаждаться музыкой в любой обстановке…»
Ну а если близкий, или родной, или знакомый вам человек напрямую спрашивает, что вам подарить, то вы всегда можете перечислить все желаемые подарки, даже создать онлайн-табличку и при этом сказать подчеркнуто: все это — ваши мечты, но вы будете рады и другим знакам внимания.
Таким образом, у человека сужается круг поиска, он начинает понимать, что примерно можно подарить. Такой подарок действительно принесет удовлетворение и радость как дарителю, так и получателю. Кроме того, когда вы готовите подобный список, вы даете близким возможность выбрать подарок, который они могут себе позволить.