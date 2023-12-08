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5 способов мягко намекнуть близким о подарке, который вы хотите получить на Новый год

Самый простой способ получить идеальный подарок — прямо попросить о нем. Но если этот вариант вам не подходит, есть несколько способов решить проблему.

8 декабря 20231
подарок
Источник:

unsplash.com

Кто не любит получать подарки на Новый год? Проблема в том, что многие при этом еще обожают сюрпризы и поэтому не хотят напрямую говорить, что хотели бы найти под елкой.

Что делать, если сказать о своем желании прямо вы стесняетесь, но очень хотите при этом получить конкретный новогодний подарок? Пару дельных советов дала психолог Елена Митрохина.

Елена Митрохина
Психология

Практический психолог

Новогодние праздники уже не за горами, и наверняка многие из нас задумываются о подарках. Но что делать, если родные и близкие просто не могут угадать, что именно мы хотели бы получить в подарок? Как намекнуть на подарок так, чтобы все поняли, но и навязчивым при этом не выглядеть?

Есть несколько способов рассказать о своих предпочтениях и не влипнуть при этом в неловкую ситуацию.

Первый — активно делиться ссылками. Пересылайте им свои любимые товары или интересные подборки подарков из интернет-магазинов. Например, это может быть ваша самая желанная книга, игрушка или даже модная вещь.

Второй способ — не стесняйтесь обсуждать этот вопрос.

Разговоры о том, что вы хотели бы получить, могут случайно всплыть в разговоре с близкими людьми. И кто знает, возможно, ваши мечты исполнятся. Заодно сможете и сами узнать, о каком подарке мечтают родные. А если не хотите заранее знать, что получите, — назовите несколько вариантов или дайте примерное направление.

Третий способ — спонтанность и эмоции.

Если вы видите желаемую вещь в магазине или на экране компьютера и вас просто охватывает восторг, поделитесь этим эмоциональным моментом со своими близкими. Например, вы можете сказать: «О, смотри, какая красивая сумка! Хочу!..»

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Четвертый способ — рассказать своим близким о преимуществах и плюсах желаемого подарка. Попытайтесь упомянуть о практической пользе или необычных особенностях того подарка, который бы вам пригодился или просто очень хотелось бы иметь. Например: «Я слышала/слышал, что такие наушники имеют отличную шумоизоляцию. Можно было бы наслаждаться музыкой в любой обстановке…»

Ну а если близкий, или родной, или знакомый вам человек напрямую спрашивает, что вам подарить, то вы всегда можете перечислить все желаемые подарки, даже создать онлайн-табличку и при этом сказать подчеркнуто: все это — ваши мечты, но вы будете рады и другим знакам внимания.

Таким образом, у человека сужается круг поиска, он начинает понимать, что примерно можно подарить. Такой подарок действительно принесет удовлетворение и радость как дарителю, так и получателю. Кроме того, когда вы готовите подобный список, вы даете близким возможность выбрать подарок, который они могут себе позволить.

Автор текста:Дарья Гапионок
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