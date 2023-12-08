5 способов мягко намекнуть близким о подарке, который вы хотите получить на Новый год

Новогодние праздники уже не за горами, и наверняка многие из нас задумываются о подарках. Но что делать, если родные и близкие просто не могут угадать, что именно мы хотели бы получить в подарок? Как намекнуть на подарок так, чтобы все поняли, но и навязчивым при этом не выглядеть?