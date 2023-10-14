5 признаков, что с женским здоровьем все в порядке, даже если кажется, что это не так

Научные факты

Как выяснили ученые научно-исследовательского института Робинсона в Австралии, несмотря на общепринятое представление о нормальной длительности цикла — 28 дней, такое в реальности встречается редко . Как известно, средняя температура по больнице — не самый достоверный индикатор здоровья пациентов, поэтому не стоит беспокоиться, если отклонения от этих цифр незначительные.

Учеными доказано, что цикл может удлиняться, если:

у женщины есть лишний вес ( исследование ),

она родила несколько детей (исследование) ,

недавно использовала оральные контрацептивы (исследование) .

Цикл может уменьшаться:

При этом есть и индивидуальные, в том числе генетические, особенности, которые влияют на скорость овуляции.