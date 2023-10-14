5 признаков, что с женским здоровьем все в порядке, даже если кажется, что это не так

Иногда женщины впадают в настоящую панику, заметив у себя гинекологические проблемы. Но часто сбой может оказаться вариантом нормы. Врач объяснила, когда не стоит переживать и какие симптомы не говорят о болезни.
14 октября 2023
Почти половина женщин в России обращается к гинекологам для профилактики различных болезней. Однако при появлении тревожных симптомов наиболее типичный сценарий поведения — ожидание. К таким выводам пришел опрос ВЦИОМ.
Но всегда ли стоит искать лишние поводы для беспокойства? О симптомах, которые мы ложно принимаем за тревожные, рассказала врач.
Врач, руководитель швейцарского инновационного проекта в области производства женской интимной гигиены Dr. Shein
1. Менструальный цикл всегда длится разное количество дней
Менструальный цикл — это регулярный естественный биологический процесс в организме женщины, в результате которого высвобождается зрелый ооцит (яйцеклетка). Если яйцеклетка не оплодотворена и не наступила беременность, то происходит отторжение функционального слоя эндометрия.
Регулярность — зеркало женского здоровья, поэтому важно отслеживать длительность цикла (который считается от первого дня менструации). Сейчас это легко сделать с помощью специальных приложений.
Нормальное отклонение в длительности составляет 3-4 дня, цикла — 25-34 дня. Если же он постоянно «скачет» (допустим, 18 дней, затем 45, затем 29 дней), стоит обратиться к врачу.
Научные факты
Как выяснили ученые научно-исследовательского института Робинсона в Австралии, несмотря на общепринятое представление о нормальной длительности цикла — 28 дней, такое в реальности встречается редко. Как известно, средняя температура по больнице — не самый достоверный индикатор здоровья пациентов, поэтому не стоит беспокоиться, если отклонения от этих цифр незначительные.
Учеными доказано, что цикл может удлиняться, если:
Признаки меноррагии — слишком обильной менструации (на основе данных Центра контроля заболеваемости и рождаемости):
гигиеническое средство наполняется за час;
нужна двойная защита для предотвращения подтеканий (например, тампон + прокладка);
менструация длится больше недели;
первые 2–3 дня выделения могут быть интенсивными, дальше объем выделений должен постепенно уменьшаться и дойти до мажущих. Если этого не происходит, стоит обсудить это с врачом;
во время менструации чувствуете себя уставшей, появляется одышка, не хватает энергии на обычные дела;
появляются мушки в глазах.
В этих ситуациях надо без промедления обратиться к врачу: это один из самых верных признаков серьезных нарушений.
3. Сгустки крови в менструальных выделениях
Это нормально, если вы заметили небольшие сгустки после пробуждения или когда провели много времени сидя. Сгустки формируются из-за того, что кровь не успевает выйти через менструальные выделения: внутри матки или влагалища начинается процесс свертывания крови.
Важно! Сгустки должны быть не больше пятирублевой монеты. Если сгустки действительно большие и появляются постоянно, это тревожный симптом. Стоит обратиться к врачу.
Во время менструации происходит отторжение эндометрия, что достигается сокращением внутренних мышц. У многих женщин этот процесс ощущается, но обычно не вызывает серьезного дискомфорта, у других — возникают боли.
Врачи не знают наверняка, почему у многих этот естественный процесс происходит настолько по-разному. Одна из гипотез — повышенная концентрация простагландинов, которые представляют собой группу липидных веществ, активно выделяемых организмом в такие дни.
Болезненность во время менструации называется дисменореей. Она может быть первичной — когда тянущие боли появляются незадолго до и во время менструации, интенсивность ощущений не меняется от цикла к циклу. Это вариант нормы. Ивторичной, которая характеризуется сильными и резкими болевыми ощущениями.
Если у вас появились боли, которые обычно для вас нехарактерны, стоит обратиться к врачу. Но сами по себе болезненные ощущения в период менструации — вариант нормы.
Важно понимать, что не любые выделения говорят о вагинальном кандидозе, который многие называют молочницей. Нормальные выделения — слизистые, водянистые, прозрачные, не имеют неприятного запаха, могут стать более обильными в период овуляции.
Выделения при кандидозе:
по консистенции похожи на творог;
белые или желтые;
сопровождаются жжением, зудом.
Основная причина кандидоза — нарушение PH-среды и микрофлоры влагалища в сторону закисления, которое приводит к размножению условно патогенного грибка рода Candida. Для поддержания микрофлоры врачи рекомендуют использовать гигиенические средства из экологически чистых и органических материалов, в первую очередь хлопка.
В отличие от большинства средств из недышащих синтетических волокон, сдвигающих РН в кислую сторону, можно обратить внимание на более щадящие тампоны и прокладки.