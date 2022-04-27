Болезни — не подходящий повод для гордости. Почему же некоторым людям нравится рассказывать о проблемах со здоровьем, причем иногда достаточно интимных, всем подряд — коллегам, знакомым, попутчикам или просто соседям по очереди? Что заставляет делиться такой информацией о себе зачастую с совсем чужими людьми — мы спросили у психологов. По их словам, как правило, дело — в нехватке любви.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.t.me/pshychospoyler
- Если знакомый, коллега начинает вам рассказывать о своих болезнях, с психологической точки зрения он ищет поддержки и понимания.
Привычка искать сочувствия через жалобы, скорее всего, сформировалась у такого человека по мере взросления — когда он наблюдал за поведением значимых взрослых, обществом. Если его окружали персонажи, сетующие на состояние здоровья, для него в норме делиться наболевшим.
Если речь идет о коллегах, жалобы на здоровье могут также служить способом манипуляции вами или руководителем. Лишний раз можно отпроситься пораньше без больничного, попросить о помощи на работе.
Еще одна причина такого поведения — привычка с детства привлекать через болезни любовь, внимание и заботу. Представьте: в семье несколько детей, напряженные отношения между мамой и папой. Но стоит ребенку заболеть, и скандалы исчезают — все озабочены лечением отпрыска. Он любим, в семье тишь да гладь. Из такой привычки у человека может сформироваться склонность к заболеваниям и жалобам на них.
Еще, возможно, что у такого человека (как и у вас) — мягкие личностные психологические границы. Если вы предоставляете «свободные уши» и не выдерживаете временные, эмоциональные границы, в итоге к вам начнут притягиваться страдальцы. Бесплатный психолог — очень удобно и распространено в нашей стране.
Психолог
- Я часто в своей практике сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о своих проблемах, в том числе связанных со здоровьем, коллегам, знакомым и даже малознакомым людям. Многие не понимают такую открытость в личных вопросах, тем не менее, как правило, все делается для чего-то. Давайте разбираться.
Когда люди чем-то делятся, они получают внимание — согласитесь, болезненной темой привлечь его очень просто. Если собеседник во время разговора реагирует и проявляет сочувствие, человек получает еще больше внимания, плюс сострадание и сопереживание к своей проблеме. А ведь нам всем хочется видеть вокруг себя людей, которые будут нас понимать. Если обобщить, на самом деле каждый хочет любви, которую мы получаем от других людей через внимание и особенно через сострадание и сопереживание. И именно отсутствие любви в большинстве случаев (не во всех) как раз и мотивирует людей рассказывать о своих болячках, проявляя позицию жертвы.
Позиция жертвы — некорректный способ получения любви от мира, но она еще с детства действовала безотказно. Будучи детьми, мы даже из-за какой-то мелочи бежали к маме и тут же получали порцию любви — нас успокаивали, обнимали. И во взрослой жизни многие продолжают неосознанно вести себя как тот самый ребенок. Именно люди, которые не умеют сами себе дать той любви, которую сами просят, а иногда и требуют от других в основном любят заводить такие разговоры. Причины этого, как часто бывает, надо искать в детстве: как нас воспитывали, какие у нас были родители и как проходил этап взросления.
Стоит ли говорить о своих болячках?
Такие разговоры могут быть полезны — например, для получения советов или контактов людей, которые могут помочь в решении проблемы.
- Но лучше спрашивать сухо и без подробностей. К примеру: «У тебя случайно нет врача по такому-то вопросу?» или «Не сталкивалась ли ты с этой проблемой?». Более подробные разговоры могут привести только к постоянным переживаниям других людей. Кроме того, можно столкнуться с непониманием и агрессивной обратной связью, — рекомендует Игорь Комаров.
Как перестать жаловаться на здоровье? По словам Петра Галигабарова, для начала надо понять, зачем вы это делаете и что получаете взамен?
- Постарайтесь понять, какую потребность вы закрываете своими жалобами? Чем они вам выгодны: отпускают пораньше с работы, заботятся о вас, вы ощущаете любовь или что-то другое? Если рассказывать о своем здоровье выгодно — это одно, но если это плохо сказывается на отношениях с окружающими — совсем другое. Если нет никакой мотивации прекращать жаловаться на свое здоровье, зачем тогда это делать? — размышляет психолог.
А если вас часто выбирают в качестве «бесплатных ушей», но вам это не нравится и при этом не хочется обижать собеседника, можно использовать «Я-послания».
- Можно, к примеру, сказать: «Я чувствую, что тебе плохо, но мне самому становится нехорошо, я сильно переживаю, нервничаю, поэтому не рассказывай мне такие личные подробности, пожалуйста», — советует Петр Галигабаров.