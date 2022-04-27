- Если знакомый, коллега начинает вам рассказывать о своих болезнях, с психологической точки зрения он ищет поддержки и понимания .

Привычка искать сочувствия через жалобы, скорее всего, сформировалась у такого человека по мере взросления — когда он наблюдал за поведением значимых взрослых, обществом. Если его окружали персонажи, сетующие на состояние здоровья, для него в норме делиться наболевшим.

Если речь идет о коллегах, жалобы на здоровье могут также служить способом манипуляции вами или руководителем. Лишний раз можно отпроситься пораньше без больничного, попросить о помощи на работе.

Еще одна причина такого поведения — привычка с детства привлекать через болезни любовь, внимание и заботу. Представьте: в семье несколько детей, напряженные отношения между мамой и папой. Но стоит ребенку заболеть, и скандалы исчезают — все озабочены лечением отпрыска. Он любим, в семье тишь да гладь. Из такой привычки у человека может сформироваться склонность к заболеваниям и жалобам на них.