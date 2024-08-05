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4 способа удаленно поливать комнатные растения, если вы уехали на дачу или в отпуск

Не все могут оставить ключи от квартиры близкому родственнику или надежному соседу, чтобы тот заботился о растениях. Однако выход есть, говорят эксперты. Вам надо использовать всего лишь несколько хитростей.

5 августа 2024Обсудить
4 способа удаленно поливать комнатные растения, если вы уехали на дачу или в отпуск
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freepik

Оставить комнатные растения без полива на 2-3 дня, когда вы уезжаете куда-то на выходные, — это совсем не страшно, тем более что некоторым и не требуется такого тщательного ухода. Но как быть, если вы хотите отлучиться на несколько недель или даже на месяц? Отпуска и долгие поездки на дачу никто не отменял, тем более что в августе так и хочется ловить последние летние деньки.

Эксперт по садоводству Джошуа Хьюстон поделилась некоторыми хитростями, благодаря которым ваши растения не пострадают от засухи.

Протекающая бутылка

Для этого вам потребуется небольшая пластиковая бутылка. Объем может быть либо 500 мл, либо литр — все зависит от размера растения.

Все, что вам нужно сделать, — это небольшие отверстия чуть ниже центра по всему периметру бутылки. Таким образом она превратится в своеобразную лейку. Потом аккуратно закопайте такую бутылку в горшок с растением — она должна стоять вертикально. Наполните бутылку водой перед уходом и спокойно уезжайте отдыхать. Вода будет выходить медленно, тем самым обеспечив ваше растение влагой.

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Ванна с водой

Не все знают, но на некоторое время можно отправить комнатные растения в ванну! Наполните ее прохладной водой на 2-3 см и просто поставьте туда горшки с цветами.

Убедитесь, что в горшках есть отверстия на дне, чтобы вода могла питать корни. Если в вашу ванну не попадает солнечный свет, то лучшим вариантом может стать кухонная раковина. Вы также можете поставить растения на полотенце, чтобы поверхность ванны и раковины не повредилась за время вашего отсутствия.

Комплекты для автоматического полива

В магазинах можно купить умную систему автополива растений. Вариантов великое множество — от простых конструкций с маленьким шлангом до специальной системы, управлять которой можно с помощью смартфона.

Этот вариант особенно актуален для тех, кто часто уезжает в командировки.

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Открытый балкон

Если у вас не застеклен балкон, то можно вынести комнатные растения туда. Проверьте прогноз погоды на ближайшие дни — если ожидается дождь, то вам это только на руку.

На растения будут попадать дождевые капли, плюс стоит учитывать и влажный воздух. Все это поможет им получить необходимую влагу. Безусловно, если во время вашего отсутствия ожидается жара, то горшки с цветами лучше спрятать в зашторенной квартире.

Автор текста:Софья Хромова
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