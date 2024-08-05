4 способа удаленно поливать комнатные растения, если вы уехали на дачу или в отпуск

Оставить комнатные растения без полива на 2-3 дня, когда вы уезжаете куда-то на выходные, — это совсем не страшно, тем более что некоторым и не требуется такого тщательного ухода. Но как быть, если вы хотите отлучиться на несколько недель или даже на месяц? Отпуска и долгие поездки на дачу никто не отменял, тем более что в августе так и хочется ловить последние летние деньки.