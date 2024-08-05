4 способа удаленно поливать комнатные растения, если вы уехали на дачу или в отпуск

Оставить комнатные растения без полива на 2-3 дня, когда вы уезжаете куда-то на выходные, — это совсем не страшно, тем более что некоторым и не требуется такого тщательного ухода. Но как быть, если вы хотите отлучиться на несколько недель или даже на месяц? Отпуска и долгие поездки на дачу никто не отменял, тем более что в августе так и хочется ловить последние летние деньки.
Эксперт по садоводству Джошуа Хьюстон
Протекающая бутылка
Для этого вам потребуется небольшая пластиковая бутылка. Объем может быть либо 500 мл, либо литр — все зависит от размера растения.
Все, что вам нужно сделать, — это небольшие отверстия чуть ниже центра по всему периметру бутылки. Таким образом она превратится в своеобразную лейку. Потом аккуратно закопайте такую бутылку в горшок с растением — она должна стоять вертикально. Наполните бутылку водой перед уходом и спокойно уезжайте отдыхать. Вода будет выходить медленно, тем самым обеспечив ваше растение влагой.
Ванна с водой
Не все знают, но на некоторое время можно отправить комнатные растения в ванну! Наполните ее прохладной водой на 2-3 см и просто поставьте туда горшки с цветами.
Убедитесь, что в горшках есть отверстия на дне, чтобы вода могла питать корни. Если в вашу ванну не попадает солнечный свет, то лучшим вариантом может стать кухонная раковина. Вы также можете поставить растения на полотенце, чтобы поверхность ванны и раковины не повредилась за время вашего отсутствия.
Комплекты для автоматического полива
В магазинах можно купить умную систему автополива растений. Вариантов великое множество — от простых конструкций с маленьким шлангом до специальной системы, управлять которой можно с помощью смартфона.
Этот вариант особенно актуален для тех, кто часто уезжает в командировки.
Открытый балкон
Если у вас не застеклен балкон, то можно вынести комнатные растения туда. Проверьте прогноз погоды на ближайшие дни — если ожидается дождь, то вам это только на руку.
На растения будут попадать дождевые капли, плюс стоит учитывать и влажный воздух. Все это поможет им получить необходимую влагу. Безусловно, если во время вашего отсутствия ожидается жара, то горшки с цветами лучше спрятать в зашторенной квартире.