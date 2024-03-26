После того как вы разобрали белье по цветовой гамме, важно также обратить внимание на состав самих изделий. Разные виды тканей выдерживают определенные температуры стирки. Не стоит одновременно стирать джинсы, изделия из хлопка и нижнее белье . Не кладите в барабан кухонные и банные полотенца с одеждой, поскольку полотенца при стирке теряют часть ворса, как результат — на ваших вещах останутся катышки и ворсинки, а убрать их не так уж просто.