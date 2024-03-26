Стиральные машинки-автомат существенно облегчили жизнь современным хозяйкам. Однако не всегда результаты стирки удовлетворяют, особенно если забывать о простых правилах. Мы собрали в одном материале основные советы и полезные лайфхаки, как отстирать сложные загрязнения, не испортить вещи и облегчить себе процесс стирки. Помогла в этом «Доктору Питеру» эксперт — патофизиолог Елена Парецкая.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Делим на группы
Самая большая ошибка — не сортировать вещи. Даже если белых изделий всего пара-тройка, а все остальные — цветные, не соблазняйтесь совместной стиркой. Разделите все белье на группы — белое, светлое, цветное и темное. Стирайте эти вещи отдельно. Если белого совсем мало, отложите до следующего раза. Иначе риск того, что из белых вещи превратятся в пятнистые или серые, слишком велик.
Не менее важно стирать отдельно изделия темных и светлых оттенков. Предварительно рассортируйте все виды одежды по цвету:
одна стирка — коричневые, фиолетовые, синие, серые, черные и красные вещи.
другая стирка — голубые, лавандовые, розовые, желтые, мятные, зеленые (светлые оттенки).
Для белой одежды нужны порошки с отбеливающими компонентами в составе, для цветных вещей порошки с отбеливателем не подойдут.
Сортировка по тканям
После того как вы разобрали белье по цветовой гамме, важно также обратить внимание на состав самих изделий. Разные виды тканей выдерживают определенные температуры стирки. Не стоит одновременно стирать джинсы, изделия из хлопка и нижнее белье. Не кладите в барабан кухонные и банные полотенца с одеждой, поскольку полотенца при стирке теряют часть ворса, как результат — на ваших вещах останутся катышки и ворсинки, а убрать их не так уж просто.
Степень загрязнения тоже важна
Еще одна важная стратегия, которая нужна при сортировке вещей перед стиркой, она позволит добиться наилучших результатов. Разберите вещи по степени их загрязнения. Если это рабочие штаны, сильно испачканные футболки, их стоит предварительно обработать, а затем постирать. Перед тем как помещать их в барабан машинки, замочите в тазу с раствором пятновыводителя на 1-2 часа.
Нельзя стирать в машинке-автомат!
Есть ряд изделий, которые не стоит стирать в стиральной машинке. Они потеряют свой вид, из-за чего их невозможно будет носить. Это:
некоторые изделия из вискозы — разновидности искусственного шелка. При стирке в машине-автомат они могут сесть — уменьшиться на 2-3 размера;
изделия из полиамида. Эти вещи, наоборот, после стандартной стирки растянутся и станут вдвое больше;
вещи с фабричным гофре или плиссировкой. Они утратят свою форму после стирки в стиральной машине.
Лайфхаки для сохранения вида изделий
Чтобы после стирки вещи сохраняли свое идеальное состояние как можно дольше, стоит помнить про простые лайфхаки.
Всегда стирайте вещи, вывернув их наизнанку. Это предупреждает образование на поверхности катышков, изделия меньше теряют в цвете.
Нижнее белье из кружева, бюстгальтеры, носки, колготы и одежду из деликатных тканей стоит стирать в специальном мешочке и выставлять температуру не более 30 градусов. Это предупредит растягивание, потерю носков из пары и образование зацепок на вещах из-за крючков и липучек.
Строго соблюдайте рекомендации, которые указаны производителями на ярлычках.
Не полощите вещи с эластаном с добавлением кондиционера для белья. Он влияет на эластичность ткани, приводя к образованию растянутых участков.
Вернуть белизну носкам, майкам и футболкам
Чтобы отстирать белые хлопковые майки и носки, помогут несколько хитростей. Возьмите 0,5 л горячей воды и растворите в ней одну таблетку для посудомойки. Разведите раствор 2,5 л теплой воды, прибавьте к составу по столовой ложке стирального порошка и кислородного (не хлорного!) отбеливателя. В полученный раствор замочите белые вещи на 2 часа, затем заложите их в стиральную машину и простирайте на обычном цикле.
Вывести пятна? Купите хозяйственное мыло
Следы от красного вина, грязные брызги, чай или кофе можно вывести при помощи обычного хозяйственного мыла. Перед тем как отправить вещи в стирку, намочите пятно и очень густо намыльте его куском хозяйственного мыла. Дайте изделию полежать с этим мылом примерно 10 минут, затем постирайте белье как обычно.
Освежить цвета? Запросто
Чтобы черные и цветные вещи стали более яркими, для стирки в отсек для кондиционера залейте раствор соли. На 100 мл воды добавляйте 3 столовые ложки соли, лучше — морской. Кондиционер для стирки в этом цикле добавлять не нужно.