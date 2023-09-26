Живот был как у беременной: хирурги вырезали у женщины 30-сантиметровую опухоль матки

А в тюменской больнице в 2021 году 60-летней пациентке удалили 25-килограммовую опухоль. Женщина на протяжении двух лет думала, что просто набрала лишний вес. К врачу она пришла только после того, как почувствовала боль и дискомфорт. К тому моменту образование занимало весь малый таз и всю брюшную полость. Врачи провели обследование и поставили диагноз: новообразование яичника и миома матки. Операция по удалению опухоли заняла 3 часа.