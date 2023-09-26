Живот был как у беременной: хирурги вырезали у женщины 30-сантиметровую опухоль матки

Врачи из ХМАО спасли пациентку с опухолью аномального размера. Новообразование в ее матке выросло до 30 сантиметров. Об этом сообщает департамент здравоохранения округа.
Пациентку доставили в окружную клиническую больницу Нижневартовска. Как рассказала акушер-гинеколог Людмила Синегубова, пациентка очень долго откладывала в долгий ящик визит к врачу. Обратиться за помощью ее заставили кровотечение и увеличившийся живот.
Врачи провели обследование — оказалось, все дело в огромной опухоли матки. По своим габаритам новообразование соответствовало размеру 26-й недели беременности и имело гормональную этимологию.
Медики отмечают: есть много факторов, способных спровоцировать развитие болезни. Очень важно вовремя диагностировать недуг и не упустить момент, когда шанс на спасение все еще есть.
Из-за того что женщина долго не обращалась за помощью, образование успело увеличиться до пугающих размеров. Из-за степени поражения матки операция была непростой, врачи приняли решение удалить орган. По-другому сохранить жизнь и здоровье было невозможно.
После операции врачи дали женщине необходимые рекомендации по поддержанию здоровья.
Специалисты напоминают: даже если вас ничего не беспокоит, гинеколога лучше посещать раз в год для профилактического осмотра.
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Несколько лет назад, в 2018 году, томские хирурги удалили молодой пациентке доброкачественную опухоль матки — фибромиому — весом 22 килограмма. С новообразованием женщина прожила 10 лет. Только подготовка к операции заняла 48 часов. Удалением опухоли занималась команда специалистов, в которую вошли в том числе гинекологи, урологи, общие хирурги, сосудистый хирург и гемотрансфузиолог. К счастью, прошла операция успешно. После нее вес женщины составил всего 38 килограммов.
А в тюменской больнице в 2021 году 60-летней пациентке удалили 25-килограммовую опухоль. Женщина на протяжении двух лет думала, что просто набрала лишний вес. К врачу она пришла только после того, как почувствовала боль и дискомфорт. К тому моменту образование занимало весь малый таз и всю брюшную полость. Врачи провели обследование и поставили диагноз: новообразование яичника и миома матки. Операция по удалению опухоли заняла 3 часа.