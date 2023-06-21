Студент-третьекурсник лечебного факультета Рязанского медицинского университета в первый же день практики смог применить на деле полученные знания.
Владимир отправился проходить практику по неотложным медицинским манипуляциям в составе выездной бригады скорой помощи в поселке Солотча под Рязанью.
«Владимир сам изъявил желание попрактиковаться на скорой. В машину была возможность взять на вызов одного студента, и им оказался именно он», — рассказали в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
По пути следования из областной клинической больницы, куда доставили одного пациента, к автомобилю скорой помощи подбежали люди с просьбой оказать помощь человеку без сознания.
Оказалось, плохо стало женщине, у нее остановилось сердце, врачи констатировали клиническую смерть. «Мотор» необходимо было вновь запустить, и как можно быстрее.
Впечатлений хватит надолго
«Скоропомощники» начали реанимационные мероприятия, в которых студент принимал непосредственное участие. Ему в том числе доверили хоть и не самую сложную, но вполне ответственную манипуляцию — компрессию грудной клетки, то есть непрямой (закрытый) массаж сердца, во время сердечно-легочной реанимации. С задачей студент успешно справился.
Женщину удалось реанимировать. Пациентку транспортировали в Областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
«Всем, особенно Владимиру, хватило впечатлений. Первый выезд — и все важнейшие навыки пришлось применять на практике! А главное, потрясающий результат!» — резюмируют коллеги студента.
Когда чаще всего вызывают скорую
Врачи рассказывают, что чаще всего «03» набирают по понедельникам. Возможно, это связано с возвращением людей с дач, там могут случаться травмы. Также есть предубеждение, что в выходные врачи не работают, поэтому многие ждут до понедельника и тогда только обращаются за помощью.
Кстати, конкретного лимита времени, которое отводится на оказание помощи пациенту бригадой скорой помощи, нет. В тяжелых случаях врачи могут провести на вызове и несколько часов.
Зато время приезда скорой строго регламентировано и по экстренному вызову не должно превышать 20 минут. При этом в территориальных программах время прибытия бригад скорой медицинской помощи может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.
Медики также признают, что нередко бригаду скорой помощи вызывают вовсе не для оказания экстренной помощи.
«В 90% вызовов скорая помощь просто не требуется, — рассказала Антонина, фельдшер бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге. — Очень часто нас вызывают к алкашам и бомжам, они портят вид, наверное. Люди звонят нам, просто чтобы мы их прогнали. Полицию тоже вызывают, но реже: мы приезжаем быстрее, а полиция иногда не приезжает вовсе».