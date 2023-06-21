Владимир отправился проходить практику по неотложным медицинским манипуляциям в составе выездной бригады скорой помощи в поселке Солотча под Рязанью.

« Владимир сам изъявил желание попрактиковаться на скорой . В машину была возможность взять на вызов одного студента, и им оказался именно он», — рассказали в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

По пути следования из областной клинической больницы, куда доставили одного пациента, к автомобилю скорой помощи подбежали люди с просьбой оказать помощь человеку без сознания.

Оказалось, плохо стало женщине, у нее остановилось сердце, врачи констатировали клиническую смерть. «Мотор» необходимо было вновь запустить, и как можно быстрее.