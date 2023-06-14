В СПбГПМУ спасли подростка с синдромом Свита, который встречается у одного на миллион

Как рассказали в Педиатрическом университете, выяснилось, что за неделю до появления папул на плече 13-летний подросток перенес ОРВИ, ротавирус. Сначала мальчик обращался в поликлинику, где его направили в районный КВД. Оттуда уже с подозрением на фурункулез ребенок попал в Детскую городскую больницу №2, но там диагноз не подтвердился. Было решено перевести пациента в инфекционное отделение СПбГПМУ, куда он поступил в начале мая.