В СПбГПМУ спасли подростка с синдромом Свита, который встречается у одного на миллион

Как рассказали в Педиатрическом университете, выяснилось, что за неделю до появления папул на плече 13-летний подросток перенес ОРВИ, ротавирус. Сначала мальчик обращался в поликлинику, где его направили в районный КВД. Оттуда уже с подозрением на фурункулез ребенок попал в Детскую городскую больницу №2, но там диагноз не подтвердился. Было решено перевести пациента в инфекционное отделение СПбГПМУ, куда он поступил в начале мая.
Дерматовенеролог, заведующая кожно-венерологическим отделением Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
«По-прежнему была не ясна причина высыпаний. Необходимо было исключить лейшманиоз — заболевание, которое вызывают жгутиковые простейшие рода лейшмания. Переносчиками становятся самки москитов», —
Но и на этот раз соскоб с микроскопией дал отрицательный результат.
Далее мальчика перевели в кожно-венерологическое отделение университетской клиники. И только биопсия узла с гистологическим исследованием помогла найти причину высыпаний. Патоморфологи обнаружили редкую форму нейтрофильного дерматоза — синдром Свита. По словам врачей, встречается он в 1-9 случаях на миллион человек.
Как объяснила Елена Большакова, синдром Свита — воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего связано с инфекциями, обострениями хронических инфекций и аутоиммунных заболеваний. Есть предположение, что это своего рода реакция гиперчувствительности к чужеродным бактериям и вирусам, попадающим в организм.
Врачи назначили юному пациенту курс антибиотиков и системных глюкокортикоидов. Благодаря лечению высыпания практически прошли, оставив только пигментацию. По словам медиков, сейчас у подростка все хорошо, его уже выписали, хотя риск рецидива заболевания все же остается.
Накануне врачи СПбГПМУ рассказали о другом сложном пациенте. 17-летний подросток возился на даче с мотоциклом, пытался отремонтировать его, но что-то пошло не так. Он повредил мотоциклетной цепью левую кисть. Потребовалась 6-часовая операция, чтобы спасти ему руку — сшить поврежденные сухожилия и восстановить фаланги пальцев.