В России растет заболеваемость COVID-19. Чего ждать от нового штамма «пирола», рассказали эпидемиологи

По словам Александра Горелова, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в сентябре 2023 года действительно растет еженедельно. Однако говорить о какой-то приближающейся катастрофе оснований нет.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН, д.м.н.
Масштабы несопоставимые
«Если сравнивать заболеваемость, то на 37-й неделе 2022 года регистрировалось 370 тысяч случаев коронавирусной инфекции за неделю, а в этом — чуть более 11 тысяч. Понятно, что масштабы абсолютно несопоставимые», — сообщил Александр Горелов журналистам.
Как отметил эксперт, сейчас в России циркулирует практически весь спектр разновидностей штамма «омикрон». Есть и «кракен», и «арктур» (он преобладает), и «эрис», которого недавно все боялись. Однако последний вариант коронавируса, который вызвал мрачные прогнозы, — «пирола» — пока до России не дошел. Но что ожидать от его прихода и возможно ли возвращение к массовой заболеваемости, как было в первые волны?
Чего ждать от «пиролы»
«Если бы как в первые волны COVID-19, это не было бы столь страшно. Мы знаем, что максимальное число заболеваний в день регистрировалось с приходом „омикрона“. Меня лично лишь смущает то обстоятельство, что каждый пятый случай „пиролы“ в настоящий момент отмечается в Южной Африке — там, где впервые появился „омикрон“, в декабре 2021 года. Но, по данным наших коллег, с которыми мы постоянно обмениваемся информацией, каких-то принципиальных отличий, приближающих „пиролу“ к „дельте“, в настоящий момент в мире нет», — успокоил специалист, напомнив, что «пирола» — разновидность «омикрона», который уже всем хорошо известен.
Как проявляются симптомы
По словам Елены Малинниковой, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, говорить о каких-то серьезных отличиях «пиролы» от ее предшественников пока рано, еще не так много случаев заболевания.
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ
«По клинической картине этот вирус пока не вызывает опасений. С точки зрения врача, он протекает как среднетяжелое или легкое заболевание с теми же симптомами, которые мы обычно наблюдаем при вирусных инфекциях. То есть ничего нового, выраженных отличий „пиролы“ от, например, „дельты“ мы пока не видим», — сказала Елена Малинникова.
Александр Горелов добавил, что об относительно спокойной ситуации говорит и то, что нагрузка на стационары не увеличивается.
«Это говорит о том, что инфекция протекает как сезонное респираторное заболевание. Мы помним „дельту“, когда каждый день мониторили число свободных коек в стационаре, аппаратов ИВЛ и так далее. В настоящий момент нагрузка на стационары и скорую помощь не растет», — заключил эксперт.
Тем временем в Петербурге
В Петербурге идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в городском комздраве, на сегодня более 12 тысяч петербуржцев находятся под медицинским наблюдением с различными видами ОРВИ, в том числе пневмониями.
«Значимого роста случаев ковида в настоящее время не отмечается. Амбулаторно лечатся от коронавируса на дому около 1000 человек, в стационары госпитализируется в среднем 25 человек в день», —
Взрослых пациентов с коронавирусом сейчас принимают четыре петербургские больницы, в общей сложности готовы принять пациентов почти 850 коек. Между тем в Боткинской больнице проходят лечение только 44 человека с подтвержденным COVID-19, занято менее 10% от общего коечного фонда площадки на Пискаревском проспекте.