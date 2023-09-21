В России растет заболеваемость COVID-19. Чего ждать от нового штамма «пирола», рассказали эпидемиологи

«Если бы как в первые волны COVID-19, это не было бы столь страшно. Мы знаем, что максимальное число заболеваний в день регистрировалось с приходом „омикрона“. Меня лично лишь смущает то обстоятельство, что каждый пятый случай „пиролы“ в настоящий момент отмечается в Южной Африке — там, где впервые появился „омикрон“, в декабре 2021 года. Но, по данным наших коллег, с которыми мы постоянно обмениваемся информацией, каких-то принципиальных отличий, приближающих „пиролу“ к „дельте“, в настоящий момент в мире нет», — успокоил специалист, напомнив, что «пирола» — разновидность «омикрона», который уже всем хорошо известен.