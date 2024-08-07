В Подмосковье родилась девочка с семикратным обвитием двухметровой пуповины

В июле врачи петербургского роддома № 10 помогли второй раз стать мамой женщине без яичников. По словам медиков, у нее еще в 16 лет выявили первичную аменорею — нарушение, которое проявляется спонтанным прекращением менструаций или их отсутствием в подростковом возрасте. Но петербурженка продолжала мечтать о семье и у нее все получилось — теперь у нее два малыша. А врачи заверяют: даже при генетически обусловленном бесплодии можно родить ребенка.