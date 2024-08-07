В Подмосковье родилась девочка с семикратным обвитием двухметровой пуповины

Об опасной патологии — многократном обвитии шеи ребенка пуповиной — врачи и сама женщина знали заранее. Еще до того, как на 39-й неделе беременности она поступила в подмосковный центр. Из-за угрозы удушья и травмирования ребенка было решено проводить операцию кесарева сечения.
Врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра
«Во время операции с шеи новорожденной девочки мы сняли 7 витков пуповины и 3 кольца с ручки. Подобная аномалия встречается очень редко, двухметровая пуповина — история уникальная, ведь нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40-60 сантиметров», — рассказал Сергей Солостухин, оперирующий акушер-гинеколог Перинатального центра.
По словам медиков, все прошло успешно — угрозы удалось избежать. Врачи помогли появиться на свет девочке ростом 53 сантиметра и весом 3270 граммов. Глава семейства тоже не остался в стороне — поддерживал супругу на операции, а сразу после первым взял на руки дочку.
Как
К слову
В июле врачи петербургского роддома № 10 помогли второй раз стать мамой женщине без яичников. По словам медиков, у нее еще в 16 лет выявили первичную аменорею — нарушение, которое проявляется спонтанным прекращением менструаций или их отсутствием в подростковом возрасте. Но петербурженка продолжала мечтать о семье и у нее все получилось — теперь у нее два малыша. А врачи заверяют: даже при генетически обусловленном бесплодии можно родить ребенка.
А ранее врачи рассказывали о другом необычном случае. 43-летняя женщина смогла зачать и сама родить ребенка после разрыва матки, который случился за два года до этого.