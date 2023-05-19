В Подмосковье подросток оказался в больнице после того, как случайно сел на старинный штык

По словам врачей, пострадавший — 14-летний подросток случайно напоролся на старинный ржавый штык от винтовки. Рентгенологическое исследование показало, что он достаточно глубоко вошел в мягкие ткани, более чем на 15 сантиметров. Юношу экстренно отправили в операционную.
Как рассказал детский хирург, заместитель главного врача по медчасти Наро-Фоминской больницы Денис Монахов, операцию по извлечению инородного тела проводили под общей анестезией. Такое решение приняли в связи с риском повредить внутренние органы, прямую кишку и мочевой пузырь. Благодаря профессионализму врачей все прошло успешно.
Как уточняют в министерстве здравоохранения Московской области, сейчас подростка уже выписали домой — в удовлетворительном состоянии. Послеоперационный период был недолгим и прошел в отделении детской хирургии.
Розовый рог единорога во лбу
Накануне в минздраве Подмосковья рассказали о необычной пациентке Видновской больницы — 7-летней девочке, которая два года прожила с игрушечным рогом единорога под кожей.
Оказалось, что в 5 лет ребенок неудачно упал, приземлившись лицом на игрушку. Родные обработали девочке ранку и для устранения шрама использовали противорубцовый гель. При этом фрагмент пластиковой игрушки остался под кожей. Со временем ранка затянулась, но уплотнение чуть выше рубца не пропало. В итоге обеспокоенные родители решили обратиться за помощью.