В Подмосковье подросток оказался в больнице после того, как случайно сел на старинный штык

Оказалось, что в 5 лет ребенок неудачно упал, приземлившись лицом на игрушку. Родные обработали девочке ранку и для устранения шрама использовали противорубцовый гель. При этом фрагмент пластиковой игрушки остался под кожей. Со временем ранка затянулась, но уплотнение чуть выше рубца не пропало. В итоге обеспокоенные родители решили обратиться за помощью.