В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о грядущих геомагнитных бурях

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после временного затишья активность Солнца опять начинает нарастать. Если со 2 по 4 апреля на звезде не было зарегистрировано ни одной, даже самой слабой вспышки, то уже 5 апреля произошли четыре слабых, а в следующие два дня подряд еще по одной. По словам астрономов, в течение ближайших двух дней также возможны одиночные вспышки, воздействующие на Землю.
«В выходные возможны первые вспышки уровня M. Во второй половине предстоящей недели возможно накопление энергии для вспышек уровня X. Точные оценки по срокам и баллам пока невозможны и будут зависеть от фактической скорости роста вспышечной активности, которую на данный момент предсказать невозможно», —
Судя по краткосрочному прогнозу, пока геомагнитная обстановка на нашей планете остается спокойной. Но начиная с 14-15 апреля ожидаются «изменения в негативную сторону».
Кстати, долгосрочный прогноз на апрель не обещал никаких магнитных бурь. Но ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле может быстро и кардинально поменяться. Тем более что ранее астрономы предупреждали, что активность нашей звезды идет к своему максимуму, пик которой может случиться в середине 2024 года.
Напомним, на прошлой неделе произошло достаточно редкое событие — полное солнечное затмение. Правда, россияне наблюдать его не могли, так как в это время на территории страны были вечер или ночь. Несмотря на то что солнечные затмения могут случаться не один раз в год, полные затмения происходят намного реже. К примеру, в 2025 году полных затмений не будет, а ближайшее состоится только через два года — 12 августа 2026 года.
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