В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о грядущих геомагнитных бурях

Напомним, на прошлой неделе произошло достаточно редкое событие — полное солнечное затмение. Правда, россияне наблюдать его не могли, так как в это время на территории страны были вечер или ночь. Несмотря на то что солнечные затмения могут случаться не один раз в год, полные затмения происходят намного реже. К примеру, в 2025 году полных затмений не будет, а ближайшее состоится только через два года — 12 августа 2026 года.