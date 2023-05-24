Узнал о болезни, когда образовалась дырка: врачи Подмосковья спасли мужчину с гнойным перитонитом

В Мытищинскую больницу мужчину привезли с жалобами на сильные боли в животе, тошноту, рвоту и холодный пот. Проведенное обследование показало, что у пациента перитонит — гнойное воспаление брюшной полости. По словам врачей, причиной такого состояния стала хроническая дивертикулярная болезнь толстой кишки: при ней в стенке кишечника образуются мешкообразные выпячивания через мышечный слой. Как оказалось, об этом заболевании сам мужчина не знал, так как не проходил регулярные обследования.