Узнал о болезни, когда образовалась дырка: врачи Подмосковья спасли мужчину с гнойным перитонитом

В Мытищинскую больницу мужчину привезли с жалобами на сильные боли в животе, тошноту, рвоту и холодный пот. Проведенное обследование показало, что у пациента перитонит — гнойное воспаление брюшной полости. По словам врачей, причиной такого состояния стала хроническая дивертикулярная болезнь толстой кишки: при ней в стенке кишечника образуются мешкообразные выпячивания через мышечный слой. Как оказалось, об этом заболевании сам мужчина не знал, так как не проходил регулярные обследования.
Во время операции выяснилось, что болезнь зашла слишком далеко. В стенке толстой кишки образовалась перфорация — отверстие, через которое в брюшную полость попали каловые массы. Это уже грозило мужчине сепсисом и в итоге летальным исходом.
Врач-хирург, заведующая хирургическим отделением Мытищинской городской клинической больницы
«Чтобы оперативно предотвратить интоксикацию организма, мы удалили гнойное и каловое содержимое, провели санацию брюшной полости и вывели колостому в зоне перфорации. Спустя несколько месяцев пациенту провели реконструктивно-восстановительную операцию по ее удалению», — рассказала заведующая хирургическим отделением стационара Вероника Кренева.
Как
Сделали уретру из нижней губы
В апреле в Орехово-Зуевскую областную больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на невозможность самостоятельного мочеиспускания. Выяснилось, что причина его проблем — сужение мочеиспускательного канала в области наружного полового органа. По словам врачей, такая патология часто приводит к хронической почечной недостаточности и преждевременной смерти.
Хирурги исправили этот дефект с помощью пересадки ткани нижней губы, расширив таким образом канал. Как рассказали в минздраве Подмосковья, такой вид хирургического лечения доступен только в стационарах высокого уровня.