У ростовчанина выявили редкую болезнь, которой в России страдают всего 7 человек

Болезнь Эрдгейма-Честера (БЭЧ) вызывает хроническое неконтролируемое воспаление, в результате чего могут появляться совершенно разные симптомы — вплоть до полиорганной недостаточности. Причины, провоцирующие развитие синдрома, до сих пор точно неизвестны. Считается, что чаще всего БЭЧ бывает у людей среднего возраста, причем в основном у мужчин.

Как сообщили в Управлении по координации медицинских организаций Ростова-на-Дону, это заболевание очень редкое. В 2020 году в мире с такой патологией было зарегистрировано всего 800 пациентов, в России — только 7.

Заподозрить недуг по клиническим проявлениям сложно — у него неспецифичные симптомы. Мужчине долго не могли установить диагноз, несмотря на разные обследования, пока он обращался к врачам с жалобами на

повышение температуры тела,

потерю веса,

сухой кашель,

снижение остроты зрения.

Редкую болезнь у ростовчанина обнаружили врачи местного КДЦ «Здоровье». По словам медиков, диагноз БЭЧ устанавливается с помощью иммуногистохимического исследования и определения мутации гена BRAF V600Е. Врач-гематолог центра направил пациента на ПЭТ/КТ, биопсию образования околопочечного пространства и молекулярно-генетическое исследование, что и позволило установить этот редчайший диагноз.