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У москвича врачи обнаружили необычный резус крови, с таким они не сталкивались

Молодой человек впервые решил поучаствовать в донорской акции и пришел сдать кровь. Оказалось, что его кровь очень редкая.

27 июня 20241
У москвича врачи обнаружили необычный резус крови, с таким они не сталкивались
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Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Донора с ранее не зарегистрированным вариантом резус-фактора крови выявили врачи одного из крупнейших в Москве отделений трансфузиологии — в столичной городской клинической больнице им. М.П. Кончаловского. Туда мужчина пришел сдавать кровь в рамках донорской акции.

Во время обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Как рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, более глубокое тестирование показало, что антиген D у донора присутствует, но точный фенотип определить невозможно. Для установления резус-статуса в таком случае нужны молекулярно-генетические исследования.

«Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента», — добавила Анастасия Ракова.

Как уточняют специалисты, фенотип, который встречается только у небольшого процента жителей определенной местности, называется редким. Если кому-то из таких пациентов требуется переливание крови, то подбор донора становится сложной задачей. Организм реципиента может начать вырабатывать антитела к донорской крови, в которой есть несовместимые антигены, что приведет к тяжелым осложнениям. Сейчас в криобанке ГКБ имени М.П. Кончаловского хранится более 190 доз крови с редким фенотипом.

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К слову

Группа и резус-фактор крови — два показателя, от которых подчас зависит жизнь человека. Но есть еще один, о котором мало кто знает, но который тоже учитывается при переливании крови — Kell-фактор.

По словам врачей, большинство людей относятся к Kell-отрицательным: у них нет антигена К на поверхности эритроцитов. А вот положительный Kell-фактор — явление редкое и встречается всего у 7-10% россиян. Что такое Kell-фактор и несет ли он какие-то риски для здоровья его обладателя, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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