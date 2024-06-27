У москвича врачи обнаружили необычный резус крови, с таким они не сталкивались

По словам врачей, большинство людей относятся к Kell-отрицательным: у них нет антигена К на поверхности эритроцитов. А вот положительный Kell-фактор — явление редкое и встречается всего у 7-10% россиян. Что такое Kell-фактор и несет ли он какие-то риски для здоровья его обладателя, читайте ЗДЕСЬ.