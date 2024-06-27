У москвича врачи обнаружили необычный резус крови, с таким они не сталкивались

Донора с ранее не зарегистрированным вариантом резус-фактора крови выявили врачи одного из крупнейших в Москве отделений трансфузиологии — в столичной городской клинической больнице им. М.П. Кончаловского. Туда мужчина пришел сдавать кровь в рамках донорской акции.
Во время обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Как
«Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента», — добавила Анастасия Ракова.
Как уточняют специалисты, фенотип, который встречается только у небольшого процента жителей определенной местности, называется редким. Если кому-то из таких пациентов требуется переливание крови, то подбор донора становится сложной задачей. Организм реципиента может начать вырабатывать антитела к донорской крови, в которой есть несовместимые антигены, что приведет к тяжелым осложнениям. Сейчас в криобанке ГКБ имени М.П. Кончаловского хранится более 190 доз крови с редким фенотипом.
К слову
Группа и резус-фактор крови — два показателя, от которых подчас зависит жизнь человека. Но есть еще один, о котором мало кто знает, но который тоже учитывается при переливании крови — Kell-фактор.
По словам врачей, большинство людей относятся к Kell-отрицательным: у них нет антигена К на поверхности эритроцитов. А вот положительный Kell-фактор — явление редкое и встречается всего у 7-10% россиян. Что такое Kell-фактор и несет ли он какие-то риски для здоровья его обладателя, читайте ЗДЕСЬ.