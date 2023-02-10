Поликлиника и госпиталь. На юге Петербурга открывается медцентр
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До сих пор у одной из крупнейших частных медицинских сетей региона не было флагманского проекта в южной части города. Теперь к услугам пациентов — 5-этажный комплекс рядом со станцией метро «Московская».

Поликлиника работает по следующим направлениям:

  • гинекология;

  • неврология и массаж;

  • терапия;

  • гастроэнтерология;

  • хирургия;

  • проктология;

  • психиатрия;

  • эндоскопия;

  • травматология;

  • нейрохирургия;

  • диагностика (УЗИ, КТ, рентген).

Ольга Васильева
Ольга Васильева

Генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»

— Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. Южное отделение — это аналог нашей флагманской клиники, отделения «Северное». Новый проект рассчитан на 50 000 визитов в год. Учитывая мощности этого стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно.

По словам топ-менеджера, в новом отделении будет доступно лечение в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).

Клиника на Ленинском планирует развивать дополнительную специализацию: вести расширенные приемы пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Справка

«Скандинавия» ― сеть многопрофильных клиник. В составе есть амбулаторно-поликлиническое отделение, служба скорой помощи, многопрофильный хирургический госпиталь, отделение педиатрии, травматологическое отделение и круглосуточный травмпункт, диагностическое отделение, стоматология, отделение пластической хирургии и косметологии, родильный дом, отделение реабилитации и спортивной медицины, а также аптеки.

Центр «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» специализируются на лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Реклама, ООО «АВА-ПЕТЕР», https://www.avaclinic.ru/

Лицензия  Л041-01148-78/00363693 от 22.07.2020

 

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