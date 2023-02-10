Поликлиника и госпиталь. На юге Петербурга открывается медцентр

До сих пор у одной из крупнейших частных медицинских сетей региона не было флагманского проекта в южной части города. Теперь к услугам пациентов — 5-этажный комплекс рядом со станцией метро «Московская».
Поликлиника работает по следующим направлениям:
гинекология;
неврология и массаж;
терапия;
гастроэнтерология;
хирургия;
проктология;
психиатрия;
эндоскопия;
травматология;
нейрохирургия;
диагностика (УЗИ, КТ, рентген).
Генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»
— Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. Южное отделение — это аналог нашей флагманской клиники, отделения «Северное». Новый проект рассчитан на 50 000 визитов в год. Учитывая мощности этого стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно.
По словам топ-менеджера, в новом отделении будет доступно лечение в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).
Клиника на Ленинском планирует развивать дополнительную специализацию: вести расширенные приемы пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
Справка
«Скандинавия» ― сеть многопрофильных клиник. В составе есть амбулаторно-поликлиническое отделение, служба скорой помощи, многопрофильный хирургический госпиталь, отделение педиатрии, травматологическое отделение и круглосуточный травмпункт, диагностическое отделение, стоматология, отделение пластической хирургии и косметологии, родильный дом, отделение реабилитации и спортивной медицины, а также аптеки.
Центр «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» специализируются на лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Реклама, ООО «АВА-ПЕТЕР», https://www.avaclinic.ru/
Лицензия Л041-01148-78/00363693 от 22.07.2020