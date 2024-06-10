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По прогнозу — головная боль: астрономы предупредили о приближении магнитной бури

Синоптики предупреждают о прохладе и дождях, пришедших на этой неделе в разные регионы страны. А астрономы ожидают неслабую магнитную бурю, которая может начаться уже сегодня во второй половине дня и продлиться до вторника.

10 июня 2024Обсудить
солнце вспышки магнитные бури
Источник:
iStockphoto

Как говорят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вспышка на Солнце М9.7, случившаяся 8 июня, похоже, в понедельник зацепит нашу планету облаками плазмы. По словам астрономов, взрыв был на краю Солнца, поэтому прямые удары почти исключены, к Земле придут периферийные, но все же достаточно плотные области.

«Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — предупреждают специалисты, уточняя, что геомагнитные события могут начаться в середине дня по московскому времени.

По прогнозу — головная боль: астрономы предупредили о приближении магнитной бури
Источник:

xras.ru

Согласно онлайн-графику, на данный момент магнитосфера находится в спокойном состоянии: активность в «зеленой зоне».

Астрономы также накануне опубликовали красивое видео движения солнечной массы после вспышки.

Слева — вид сверху на плоскость планет (Земля — зеленый кружок), а справа — вид сбоку на Землю.

Источник:

xras.ru

Справедливости ради стоит отметить, что пока прогнозы специалистов достаточно осторожные. Дело в том, что в последнее время нередко случаются неожиданности. Так, еще 7 июня, по данным лаборатории, прошла магнитная буря средней силы, которую не спрогнозировало ни одно космическое агентство: видимых причин не было. Тем не менее событие достигло достаточно высокого уровня — G2 по 5-балльной шкале. А в начале июня, наоборот, ждали серьезный геомагнитный шторм после солнечной вспышки от 1 июня, но он так и не наступил.

Ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ сообщали, что в мае 2024 года индекс активности Солнца достиг максимального значения за два последних солнечных цикла, то есть за последние 15 лет. Измерения показали, что он составил около 172. Для сравнения: за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1749 года, максимальное значение индекса доходило до около 300. Однако пик солнечной активности в этом цикле еще не пройден — согласно общемировому прогнозу, его стоит ждать в июле 2025 года.

Автор текста:Анастасия Романова
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