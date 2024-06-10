Как говорят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вспышка на Солнце М9.7, случившаяся 8 июня, похоже, в понедельник зацепит нашу планету облаками плазмы. По словам астрономов, взрыв был на краю Солнца, поэтому прямые удары почти исключены, к Земле придут периферийные, но все же достаточно плотные области.
«Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», —
Согласно онлайн-графику, на данный момент магнитосфера находится в спокойном состоянии: активность в «зеленой зоне».
Астрономы также накануне
Справедливости ради стоит отметить, что пока прогнозы специалистов достаточно осторожные. Дело в том, что в последнее время нередко случаются неожиданности. Так, еще 7 июня, по
Ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ сообщали, что в мае 2024 года индекс активности Солнца достиг максимального значения за два последних солнечных цикла, то есть за последние 15 лет. Измерения показали, что он составил около 172. Для сравнения: за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1749 года, максимальное значение индекса доходило до около 300. Однако пик солнечной активности в этом цикле еще не пройден — согласно общемировому прогнозу, его стоит ждать в июле 2025 года.