Ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ сообщали, что в мае 2024 года индекс активности Солнца достиг максимального значения за два последних солнечных цикла, то есть за последние 15 лет. Измерения показали, что он составил около 172. Для сравнения: за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1749 года, максимальное значение индекса доходило до около 300. Однако пик солнечной активности в этом цикле еще не пройден — согласно общемировому прогнозу, его стоит ждать в июле 2025 года.