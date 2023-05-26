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Парализованный мужчина снова может ходить благодаря изобретению швейцарских ученых

Ученые разработали уникальный «цифровой мост»: специальные имплантаты вживили в голову и позвоночник мужчины, который 12 лет жил парализованным. Теперь он снова может ходить.

26 мая 2023
Парализованный мужчина снова может ходить благодаря изобретению швейцарских ученых
Оскам снова может ходить благодаря «умному» устройству
Источник:
youtube / Guardian News

40-летний Герт-Ян Оскам попал в аварию на мотоцикле в Китае 12 лет назад. С тех пор он мог передвигаться только в инвалидной коляске: тело ниже пояса у него было парализовано. Вновь встать на ноги Оскаму позволило изобретение швейцарских ученых из Университета Лозанны.

«Цифровой мост»

Швейцарцы разработали уникальный интерфейс — «цифровой мост» между головным и спинным мозгом, который восстанавливает связь двух областей центральной нервной системы, которая была прервана из-за травмы. Это устройство, которое связывает намерения парализованного пациента с физическими движениями, описано в статье, опубликованной в Nature.

В головной и спинной мозг Оскама были встроены особые имплантаты. Те, что в голове, отслеживают намерения мужчины к движению и далее по беспроводной сети передают их в процессор. Он выглядит как небольшой рюкзак, который мужчина надевает на спину. Далее намерения, по сути мысли мужчины, переводятся в команды, которые процессор отправляет обратно через второй имплантат для стимуляции мышц.

Нейробиолог Джоселин Блох, которая установила имплантат Оскаму, заявила: «Сначала для меня это была прямо научная фантастика, но сегодня уже реальность».

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Как исполняются мечты

Парализованный мужчина снова может ходить благодаря изобретению швейцарских ученых
Источник:
YouTube/Guardian News

«Я мечтал снова ходить, и я верил, что это возможно, — рассказал Оскам журналистам, когда показывал, как вновь встал на ноги и пошел. — Я много чего перепробовал раньше, а теперь мечта сбылась».

Пока мужчина может пройти без остановки около 100 метров и даже способен стоять без помощи и поддержки в течение нескольких минут.

«Теперь я могу делать то, что хочу. И когда решаю сделать шаг, тут же срабатывает стимуляция», — сказал он.

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Это открытие — новая эра в лечении

Оскам был первым участником опытов с «цифровым мостом». Но исследователи надеются, что их изобретение поможет тем пациентам, кому требуется воссоздать утраченные неврологические связи между головным и спинным мозгом, — например, после инсультов, с параличом рук или кистей. Швейцарские исследователи даже намерены уменьшить размер устройства, передающего сигналы от головного к спинному мозгу. Оно будет более портативным.

«Концепция цифрового моста между головным и спинным мозгом открывает новую эру в лечении двигательных нарушений, вызванных неврологическими расстройствами», — пишут исследователи.

Автор текста:Анна Майская
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