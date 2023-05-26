Парализованный мужчина снова может ходить благодаря изобретению швейцарских ученых

40-летний Герт-Ян Оскам попал в аварию на мотоцикле в Китае 12 лет назад. С тех пор он мог передвигаться только в инвалидной коляске: тело ниже пояса у него было парализовано. Вновь встать на ноги Оскаму позволило изобретение швейцарских ученых из Университета Лозанны.
«Цифровой мост»
Швейцарцы разработали уникальный интерфейс — «цифровой мост» между головным и спинным мозгом, который восстанавливает связь двух областей центральной нервной системы, которая была прервана из-за травмы. Это устройство, которое связывает намерения парализованного пациента с физическими движениями, описано в статье, опубликованной в
В головной и спинной мозг Оскама были встроены особые имплантаты. Те, что в голове, отслеживают намерения мужчины к движению и далее по беспроводной сети передают их в процессор. Он выглядит как небольшой рюкзак, который мужчина надевает на спину. Далее намерения, по сути мысли мужчины, переводятся в команды, которые процессор отправляет обратно через второй имплантат для стимуляции мышц.
Нейробиолог Джоселин Блох, которая установила имплантат Оскаму, заявила: «Сначала для меня это была прямо научная фантастика, но сегодня уже реальность».
Как исполняются мечты
«Я мечтал снова ходить, и я верил, что это возможно, — рассказал Оскам журналистам, когда показывал, как вновь встал на ноги и пошел. — Я много чего перепробовал раньше, а теперь мечта сбылась».
Пока мужчина может пройти без остановки около 100 метров и даже способен стоять без помощи и поддержки в течение нескольких минут.
«Теперь я могу делать то, что хочу. И когда решаю сделать шаг, тут же срабатывает стимуляция», — сказал он.
Это открытие — новая эра в лечении
Оскам был первым участником опытов с «цифровым мостом». Но исследователи надеются, что их изобретение поможет тем пациентам, кому требуется воссоздать утраченные неврологические связи между головным и спинным мозгом, — например, после инсультов, с параличом рук или кистей. Швейцарские исследователи даже намерены уменьшить размер устройства, передающего сигналы от головного к спинному мозгу. Оно будет более портативным.
«Концепция цифрового моста между головным и спинным мозгом открывает новую эру в лечении двигательных нарушений, вызванных неврологическими расстройствами», — пишут исследователи.