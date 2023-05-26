Парализованный мужчина снова может ходить благодаря изобретению швейцарских ученых

«Я мечтал снова ходить, и я верил, что это возможно, — рассказал Оскам журналистам, когда показывал, как вновь встал на ноги и пошел. — Я много чего перепробовал раньше, а теперь мечта сбылась».

Пока мужчина может пройти без остановки около 100 метров и даже способен стоять без помощи и поддержки в течение нескольких минут.

«Теперь я могу делать то, что хочу. И когда решаю сделать шаг, тут же срабатывает стимуляция», — сказал он.