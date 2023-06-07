Не выходя из кабинета: врач из России прооперировал пациента, который находился в другой стране

Такая операция в России проводилась впервые. В Центре Мешалкина в Новосибирске врач-хирург прооперировал пациента, который в этот момент находился на операционном столе в клинике Рюиджин в китайском Шанхае. Причем Александру Романову, хирургу-аритмологу, даже не пришлось выходить из своего кабинета в российском медцентре.
Операция по устранению аритмии гражданину Китая длилась около часа и прошла успешно. Хирург Романов провел ее дистанционно с использованием специальной программы, установленной на его компьютере, управляя роботизированной системой в шанхайской клинике.
«Манипуляции в сердце пациента проводились с помощью сверхмощных магнитов, — рассказали в Центре Мешалкина. — Врач, находясь за компьютером, управлял роботом с помощью простой компьютерной мышки с опорой на 3D-изображение сердца пациента, транслируемое ему в реальном времени. Врачи в двух странах были готовы перехватить управление в случае любой заминки».
Подготовка к операции велась полгода, в основном техническая. Надо было обеспечить надежный Интернет и видеомост между двумя медицинскими центрами. Для этого даже создали спецканал связи.
История пациента
Пациент, который решился на дистанционную операцию, проводимую российским хирургом, — 65-летний гражданин Китая. Первые симптомы аритмии он почувствовал пять лет назад.
Заболевание прогрессировало, лекарства не помогали. Мужчину мучила одышка, он терял сознание при малейшей физической нагрузке, пульс достигал 200 ударов в минуту. Пациент согласился на операцию.
В итоге после хирургического вмешательства аритмия у мужчины исчезла полностью. Это было подтверждено в финале операции: китайские врачи несколько раз попытались спровоцировать аритмию у пациента и подтвердили успех лечения.
«Этот опыт подтвердил, что технологии позволяют оперирующему хирургу, обладающему уникальными компетенциями в лечении аритмии, находиться теоретически где угодно и в любых условиях выполнять хирургические задачи на благо сложного пациента», — отметили в Центре Мешалкина.
Опыт Израиля
Дистанционные операции на сердце уже проводились в других странах. Эти инновации в области кардиологии эксперты называют революционными. Операции проводит робот-хирург под управлением врача, который в этот момент может находиться хоть за тысячи километров от пациента.
Так, в Израиле врачи уже проводили «скрытую» замену клапанов, имплантацию работающего чипа прямо в живое сердце и многое другое, говорится в сообщении издания