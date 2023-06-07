Не выходя из кабинета: врач из России прооперировал пациента, который находился в другой стране

Такая операция в России проводилась впервые. В Центре Мешалкина в Новосибирске врач-хирург прооперировал пациента, который в этот момент находился на операционном столе в клинике Рюиджин в китайском Шанхае. Причем Александру Романову, хирургу-аритмологу, даже не пришлось выходить из своего кабинета в российском медцентре.