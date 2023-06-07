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Не выходя из кабинета: врач из России прооперировал пациента, который находился в другой стране

Хирурги Центра Мешалкина выполнили операцию по устранению аритмии мужчине, который в это время находился за пределами страны, даже в другом часовом поясе.

7 июня 20232
Не выходя из кабинета: врач из России прооперировал пациента, который находился в другой стране
НМИЦ Мешалкина. Александр Романов дистанционно управляет магнитной роботизированной системой
Источник:
НМИЦ Мешалкина

Такая операция в России проводилась впервые. В Центре Мешалкина в Новосибирске врач-хирург прооперировал пациента, который в этот момент находился на операционном столе в клинике Рюиджин в китайском Шанхае. Причем Александру Романову, хирургу-аритмологу, даже не пришлось выходить из своего кабинета в российском медцентре.

Операция по устранению аритмии гражданину Китая длилась около часа и прошла успешно. Хирург Романов провел ее дистанционно с использованием специальной программы, установленной на его компьютере, управляя роботизированной системой в шанхайской клинике.

«Манипуляции в сердце пациента проводились с помощью сверхмощных магнитов, — рассказали в Центре Мешалкина. — Врач, находясь за компьютером, управлял роботом с помощью простой компьютерной мышки с опорой на 3D-изображение сердца пациента, транслируемое ему в реальном времени. Врачи в двух странах были готовы перехватить управление в случае любой заминки».

Подготовка к операции велась полгода, в основном техническая. Надо было обеспечить надежный Интернет и видеомост между двумя медицинскими центрами. Для этого даже создали спецканал связи.

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История пациента

Пациент, который решился на дистанционную операцию, проводимую российским хирургом, — 65-летний гражданин Китая. Первые симптомы аритмии он почувствовал пять лет назад.

Заболевание прогрессировало, лекарства не помогали. Мужчину мучила одышка, он терял сознание при малейшей физической нагрузке, пульс достигал 200 ударов в минуту. Пациент согласился на операцию.

Не выходя из кабинета: врач из России прооперировал пациента, который находился в другой стране
Шанхай. Клиника Рюиджин. Момент операции
Источник:
НМИЦ Мешалкина

В итоге после хирургического вмешательства аритмия у мужчины исчезла полностью. Это было подтверждено в финале операции: китайские врачи несколько раз попытались спровоцировать аритмию у пациента и подтвердили успех лечения.

Хирург-аритмолог, доктор медицинских наук, профессор Александр Романов

Опробованная технология дистанционной работы в дальнейшем позволит использовать наш опыт и знакомить коллег из Китая с новыми техниками лечения.

«Этот опыт подтвердил, что технологии позволяют оперирующему хирургу, обладающему уникальными компетенциями в лечении аритмии, находиться теоретически где угодно и в любых условиях выполнять хирургические задачи на благо сложного пациента», — отметили в Центре Мешалкина.

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Опыт Израиля

Дистанционные операции на сердце уже проводились в других странах. Эти инновации в области кардиологии эксперты называют революционными. Операции проводит робот-хирург под управлением врача, который в этот момент может находиться хоть за тысячи километров от пациента.

Так, в Израиле врачи уже проводили «скрытую» замену клапанов, имплантацию работающего чипа прямо в живое сердце и многое другое, говорится в сообщении издания «Вести» из Израиля. Доступна для дистанционного проведения и катетеризация сердца больного. В израильских больницах это вмешательство считается одним из самых частых.

Автор текста:Анна Майская
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