Известная врач и телеведущая Елена Малышева закрыла популярную программу о здоровье «Жить здорово!», которая выходила под ее руководством на Первом канале с августа 2010 года. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Как
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Несмотря на скандалы, связанные с ведущей «Жить здорово!», никому до сих пор не удавалось ее убрать из эфира, хотя желающие были. Наоборот, нелепые или резкие высказывания Елены Малышевой, а также эксперименты «на грани фола» быстро превращались в интернет-мемы. Многим, например, запомнился один из выпусков, где был сюжет с девушкой в свитере «с горлом» — Елена Малышева вызвала ее из зала и показала на ней, как делают обрезание крайней плоти. Также обсуждая детей с умственной отсталостью она называла их «кретинами» и «идиотами», что возмутило многих зрителей.
Летом 2020 года Елена Малышева вместе с Леонидом Рошалем и Александром Мясниковым возглавила рейтинг публичных медиков, которым россияне доверяют больше всего. Это показал опрос, проведенный компанией «Ромир».
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