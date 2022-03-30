Известная врач и телеведущая Елена Малышева закрыла популярную программу о здоровье «Жить здорово!», которая выходила под ее руководством на Первом канале с августа 2010 года. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей телеканала, сейчас передача не выходит из-за изменений в сетке вещания, как и другие развлекательные проекты. Вопрос о ее закрытии никто даже не рассматривает.

По информации Baza, 29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» закрывается — передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, по словам телеведущей, не вернется в эфир.

Несмотря на скандалы, связанные с ведущей «Жить здорово!», никому до сих пор не удавалось ее убрать из эфира, хотя желающие были. Наоборот, нелепые или резкие высказывания Елены Малышевой, а также эксперименты «на грани фола» быстро превращались в интернет-мемы. Многим, например, запомнился один из выпусков, где был сюжет с девушкой в свитере «с горлом» — Елена Малышева вызвала ее из зала и показала на ней, как делают обрезание крайней плоти. Также обсуждая детей с умственной отсталостью она называла их «кретинами» и «идиотами», что возмутило многих зрителей.

Летом 2020 года Елена Малышева вместе с Леонидом Рошалем и Александром Мясниковым возглавила рейтинг публичных медиков, которым россияне доверяют больше всего. Это показал опрос, проведенный компанией «Ромир».