Как в The Last of Us: найден гриб, который превращает жертву в мумию

Исследователь объясняет, что в природе гриб еще не научился заражать людей, однако насекомые, которые находятся под его контролем, ведут себя очень странно — так, будто они пьяны. В то же время никакой агрессии с их стороны не наблюдается, муравьи-зомби, например, сосредоточены только на одном — найти тихое и спокойное место , чтобы обеспечить паразиту комфортные условия для размножения.