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Как в The Last of Us: найден гриб, который превращает жертву в мумию

Американские ученые обнаружили гриб, принадлежащий тому же семейству, что и кордицепс из популярного сериала. Оказалось, что со своими жертвами он обращается примерно так же.

31 августа 20231
найден гриб, который превращает жертву в мумию
Источник:
IStockphoto

В Бразилии обнаружили гриб, который убивает иммунную систему насекомых и прорастает из их головы в виде пурпурного стебля. Об этом журналистам Daily Mail рассказал сотрудник Нью-Йоркского ботанического сада Жоау Араужо.

Тот же механизм

Новый гриб-убийца получил название Purpureocillium, он относится к роду грибов Ophiocordycipitaceae, который представлен по меньшей мере пятью видами. Обнаружили его в Бразилии, Японии и странах Южной Америки. Понаблюдав за агрессивным поведением гриба, исследователи пришли к выводу, что здесь работает тот же механизм, что описали сценаристы популярного сериала HBO The Last of Us («Последний из нас»).

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Когда споры проникают в организм жертвы, грибковая ткань начинает постепенно разрастаться внутри, размножаясь с помощью дрожжеподобных клеток. Вскоре иммунная система носителя подавляется, развивается заболевание, которое убивает жертву. После ее смерти клеточные цепи начинают соединяться и прорастать сквозь мозг жертвы ярко-фиолетовым стеблем. К слову, ученые пока недоумевают, почему стебель вырастает именно такого цвета.

К счастью, пока гриб атакует только пауков. К примеру, пауки из рода циклокосмия не могут ему противостоять даже с помощью своего хитинового брюшка.

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Эволюция произошла давно

«Что касается кордицепса, он эволюционировал целых 45 миллионов лет назад, когда заразил первого муравья, превратив его в зомби», — объяснил Араужо.

Исследователь объясняет, что в природе гриб еще не научился заражать людей, однако насекомые, которые находятся под его контролем, ведут себя очень странно — так, будто они пьяны. В то же время никакой агрессии с их стороны не наблюдается, муравьи-зомби, например, сосредоточены только на одном — найти тихое и спокойное место, чтобы обеспечить паразиту комфортные условия для размножения.

Напомним, в октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый список опасных для здоровья людей грибов, который включает в себя 19 видов. По мнению ученых, они представляют серьезную угрозу для здоровья людей.

По материалам «Вокруг света»

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