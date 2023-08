Как в The Last of Us: найден гриб, который превращает жертву в мумию

Новый гриб-убийца получил название Purpureocillium, он относится к роду грибов Ophiocordycipitaceae, который представлен по меньшей мере пятью видами. Обнаружили его в Бразилии, Японии и странах Южной Америки. Понаблюдав за агрессивным поведением гриба, исследователи пришли к выводу, что здесь работает тот же механизм, что описали сценаристы популярного сериала HBO The Last of Us («Последний из нас»).