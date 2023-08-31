Как в The Last of Us: найден гриб, который превращает жертву в мумию

В Бразилии обнаружили гриб, который убивает иммунную систему насекомых и прорастает из их головы в виде пурпурного стебля. Об этом журналистам
Тот же механизм
Новый гриб-убийца получил название Purpureocillium, он относится к роду грибов Ophiocordycipitaceae, который представлен по меньшей мере пятью видами. Обнаружили его в Бразилии, Японии и странах Южной Америки. Понаблюдав за агрессивным поведением гриба, исследователи пришли к выводу, что здесь работает тот же механизм, что описали сценаристы популярного сериала HBO The Last of Us («Последний из нас»).
Когда споры проникают в организм жертвы, грибковая ткань начинает постепенно разрастаться внутри, размножаясь с помощью дрожжеподобных клеток. Вскоре иммунная система носителя подавляется, развивается заболевание, которое убивает жертву. После ее смерти клеточные цепи начинают соединяться и прорастать сквозь мозг жертвы ярко-фиолетовым стеблем. К слову, ученые пока недоумевают, почему стебель вырастает именно такого цвета.
К счастью, пока гриб атакует только пауков. К примеру, пауки из рода циклокосмия не могут ему противостоять даже с помощью своего хитинового брюшка.
Эволюция произошла давно
«Что касается кордицепса, он эволюционировал целых 45 миллионов лет назад, когда заразил первого муравья, превратив его в зомби», — объяснил Араужо.
Исследователь объясняет, что в природе гриб еще не научился заражать людей, однако насекомые, которые находятся под его контролем, ведут себя очень странно — так, будто они пьяны. В то же время никакой агрессии с их стороны не наблюдается, муравьи-зомби, например, сосредоточены только на одном — найти тихое и спокойное место, чтобы обеспечить паразиту комфортные условия для размножения.
Напомним, в октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения