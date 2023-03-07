«Ее оставляет жизненная энергия»: Березин рассказал о таинственном недуге диктора Моргуновой

Легендарный диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова уже давно не появлялась на публике. Как оказалось, причина тому — серьезная болезнь знаменитости. Об этом рассказал ее коллега Владимир Березин

По признанию Березина, с Моргуновой он в последнее время общается не так часто из-за того, что Светлана Михайловна находится «в непривычном состоянии». Мужчина не стал раскрывать диагноз звезды, но отметил, что в медицине есть вполне четкое определение ее состояния. Он признался: ему не 16 лет и он хорошо понимает подобные вещи — более того, с такой же проблемой в свое время столкнулась его мать.