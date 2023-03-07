«Ее оставляет жизненная энергия»: Березин рассказал о таинственном недуге диктора Моргуновой

Легендарный диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова уже давно не появлялась на публике. Как оказалось, причина тому — серьезная болезнь знаменитости. Об этом рассказал ее коллега Владимир Березин
По признанию Березина, с Моргуновой он в последнее время общается не так часто из-за того, что Светлана Михайловна находится «в непривычном состоянии». Мужчина не стал раскрывать диагноз звезды, но отметил, что в медицине есть вполне четкое определение ее состояния. Он признался: ему не 16 лет и он хорошо понимает подобные вещи — более того, с такой же проблемой в свое время столкнулась его мать.
Как поясняет Березин, «каждый симптом», который проявляется у Светланы, подтверждает ее диагноз.
- Света, к сожалению, постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира, — с грустью отмечает диктор и телеведущий.
Моргунова осталась бабушкой своей внучки — но светская жизнь и звездные тусовки для нее уже позади. Привычная жизненная энергия постепенно оставляет знаменитость. Березин призвал относиться к этому с пониманием.
Три года назад, напомним, у Моргуновой случилась трагедия: от коронавируса умер ее единственный сын Максим. Звезда тяжело переживала горе. Сейчас с ней остаются рядом невестка и любимая внучка.
Березин признается: бывшей коллеге он звонит редко, так как сейчас это практически бессмысленно. Один раз он решил позвонить ей — и Светлана Михайловна просто не узнала его, в другой раз заявила, что не может говорить, и положила трубку. По мнению Березина, Моргунова живет в своем мире — а то, что сейчас с ней происходит, пример того, что может произойти когда-нибудь с каждым.
Телеведущий признался: болезнь, которая мучает Моргунову, нельзя вылечить. Он отметил: если с ним когда-то случится подобное, он хотел бы, чтобы о нем вспоминали как о добром, честном и профессиональном человеке. Также он призвал с добротой и заботой относиться к 82-летней Моргуновой, пишет