33-летняя женщина потеряла пол-литра крови из-за травмы имплантата в груди

Жительницу Подмосковья доставили в Мытищинскую больницу с резкой болью и увеличившейся молочной железой. Выяснилось, что грудь у женщины искусственная, а после неудачного резкого движения рукой у нее открылось кровотечение из поврежденного сосуда в капсулу установленного имплантата.
Как
Медики поясняют, что обычно в таких случаях хирурги устраняют угрозу осложнений, одновременно удаляя имплантат. Это означает, что в будущем, после периода реабилитации, пациентке придется перенести еще одну операцию по повторной маммопластике. Этой пациентке, можно сказать, повезло.
«Опыт проведения таких операций есть. Мы достали имплантатат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплантат, затем аккуратно поставили его на место», — рассказал Игорь Модин, заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы.
Вмешательство заняло всего около 40 минут. Все прошло успешно, без осложнений. Как говорят медики, сейчас женщина чувствует себя хорошо и очень рада, что ей не придется проходить еще через одну операцию под общим наркозом.
Кстати
По словам Антона Выходцева, пластического хирурга, в последнее время запрос на избыточно пышные формы не так актуален. Сейчас женщины все чаще просят сделать им максимально естественную грудь. И якобы, если все правильно сделано, отличить искусственную грудь от настоящей, особенно в белье, практически невозможно.
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