Пользу арбуза сложно переоценить. В нем содержится большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, которые лишь добавят здоровья. Кроме того, арбуз эффективно восполняет запасы жидкости в организме в жару и обеспечивает правильную гидратацию, которая помогает регулировать температуру тела.
Ольга Шарапова
заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, доктор медицинских наук, профессор.
- Арбуз очень хорошо утоляет жажду из-за большого содержания воды. Из нее он состоит на 90%. При этом арбуз также отлично утоляет голод, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ольга Шарапова. — Арбуз очень благоприятно влияет на сосуды человека и снижает кровяное давление. А еще — выводит из организма все шлаки.
Арбуз также обеспечивает поступление в организм магния, фосфора, кальция и натрия, и отличается тем, что помогает восполнить потери электролитов, с чем не справляется обычная вода.
- Однако, эта ягода некоторым противопоказана, — отмечает доктор. — И мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диарей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы.
Арбуз — источник антиоксиданта ликопина и соединения под названием L-цитруллин. Это аминокислота, из нее в организме синтезируется оксид азота, который, в свою очередь, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.
Как правильно есть арбуз — три совета врача
Лучше всего употреблять арбуз в первой половине дня, максимум по 200-300 граммов.
Есть арбуз лучше всего отдельно от другой пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой
Есть арбузы раньше августа все-таки очень рано. Есть большая вероятность получить отравление или как минимум — острую кишечную инфекцию.
Выбираем арбуз по инструкции эксперта
Роспотребнадзор, эксперты которого в первую очередь заботятся о здоровье россиян, советует обращать внимание на документацию при покупке арбузов и дынь.
В торговой точке (бахчевых развалах) должен находиться пакет документов, разрешающих продажу и подтверждающих качество и безопасность продуктов. Каждый год список таких разрешенных бахчевых развалов определяется отдельно для каждого города России — только там можно законно продавать арбузы и дыни.
Продавать арбузы можно только в крытых (огороженных) навесах, работники должны иметь чистую одежду и медицинские книжки с информацией о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должно быть указано наименования предприятия и его юридического адреса.
Торговые точки, с которых продаются арбузы и дыни, а также прилегающая к ним территория в радиусе 5 метров, должны содержаться в чистоте.
Покупателю должна быть представлена информация о товаре: наименование, дата сбора урожая, название изготовителя и подтверждение безопасности продукции.
Комментарии0