- Арбуз очень хорошо утоляет жажду из-за большого содержания воды. Из нее он состоит на 90%. При этом арбуз также отлично утоляет голод, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ольга Шарапова. — Арбуз очень благоприятно влияет на сосуды человека и снижает кровяное давление. А еще — выводит из организма все шлаки.

Арбуз также обеспечивает поступление в организм магния, фосфора, кальция и натрия, и отличается тем, что помогает восполнить потери электролитов, с чем не справляется обычная вода.

- Однако, эта ягода некоторым противопоказана, — отмечает доктор. — И мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диарей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы.