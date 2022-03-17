1. Чем больше — тем лучше
Премия
2. Точно в цель
Не надо бездумно «забивать» название клиники в каждую графу. Клиника не сможет стать лучшей в сфере пластической хирургии, если не сделала ни одной операции по коррекции носа, или победить в номинации «Офтальмология», если в штате клиники один офтальмолог. Напротив, такое упорное номинирование может привлечь внимание оргкомитета премии и заподозрить клинику в накручивании голосов.
Помните — в специализированных номинациях мы обязательно проверяем, насколько деятельность клиники соответствует заявленной номинации. Например, в новой номинации «Специализированные клиники» могут быть выдвинуты только те медицинские учреждения, которые не попадают ни в одну из номинаций — например, если клиника лечит лор-заболевания или специализируется на гастроэнтерологии, то вам сюда, а вот для стоматологов или педиатрических клиник есть свои отдельные номинации.
3. Определитесь с локацией
В Петербурге живет больше 5 млн человек, поэтому неудивительно, что услуги частных медицинских клиник пользуются большим спросом. Мы уверены, что и в Ленинградской области, и в соседних Карелии, Псковской и Новгородской областях есть достойные медицинские учреждения, но премия «Доктор Питер — частная медицина» — городская, поэтому номинировать можно только клиники с петербургской «пропиской». И при формировании списков финалистов мы обязательно проверим у клиники лицензию, выданную Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
4. Действуйте!
Чтобы выдвинуть кандидата — неважно, в одной или во всех 11 номинациях — необходимо зайти
Первый этап премии продлится до 18 апреля — а значит, у вас есть ровно месяц, чтобы назвать своего кандидата