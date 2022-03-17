Специалисты из Университета штата Юта в Соединенных штатах вместе с коллегами из Стэндфордского и Копенгагенского университетов смогли создать новый способ контролировать уровень инсулина. Для этого они использовали особенности хищной морской улитки.
Ранние признаки диабета:
Проблемы со зрением;
Утомляемость;
Постоянная жажда;
кожный зуд;
зуд слизистых;
увеличение массы тела;
частое мочеиспускание, в том числе ночное;;
мышечная слабость;
запах ацетона изо рта (иногда);
плохое заживление ран.
Дело в том, что у хищной улитки Conus kinoshitai в яде содержится особенный инсулин. Как известно, одна из главных задач инсулина — регулировать уровень сахара в крови. Улитке этот гормон нужен для охоты: с его помощью она лишает рыб возможности двигаться и защищаться. Механизм работает так: инсулин впрыскивается в тело добычи, уровень сахара в организме жертвы быстро падает, она оказывается практически парализованной.
Ученые выяснили: инсулин из яда хищницы действует быстрее и эффективнее человеческого. Специалисты взяли это свойство за основу и модифицировали гормон.
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Как можно контролировать диабет
Есть несколько простых способов, которые помогут контролировать проявления диабета второго типа или уменьшить риск столкнуться с этой болезнью. Например, снизить уровень сахара в крови помогают занятия спортом. Еще можно попробовать уменьшить количество стрессовых ситуаций — это тоже пойдет на пользу.
Еще можно бросить курить: эта привычка в принципе никого здоровее еще не сделала, но диабетикам она вредит особенно сильно. Врачи предупреждают: курящие люди с диабетом нуждаются в больших дозах инсулина, чтобы контролировать уровень глюкозы.
Наконец, тем, кто следит за уровнем сахара в крови, стоит похудеть. Каждый лишний килограмм увеличивает риски развития инсулинорезистентности и в будущем — диабета.
Кстати
Для поддержания нормального уровня сахара в крови очень важно правильно питаться. Есть продукты, которые помогают снизить этот показатель быстро. О том, что нужно есть тем, кто хочет защитить себя от переизбытка сахара, можно прочитать ЗДЕСЬ.