Дело в том, что у хищной улитки Conus kinoshitai в яде содержится особенный инсулин. Как известно, одна из главных задач инсулина — регулировать уровень сахара в крови. Улитке этот гормон нужен для охоты: с его помощью она лишает рыб возможности двигаться и защищаться. Механизм работает так: инсулин впрыскивается в тело добычи, уровень сахара в организме жертвы быстро падает, она оказывается практически парализованной.

Ученые выяснили: инсулин из яда хищницы действует быстрее и эффективнее человеческого. Специалисты взяли это свойство за основу и модифицировали гормон.