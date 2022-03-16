Вы перестали испытывать радость от ранее приятных для вас занятий, чувствуете пассивность и отстраненность, а может — агрессию? Так может проявляться дистресс - вредный деструктивный стресс, с которым организм справиться не в состоянии. Этот вид стресса вызывается сильными негативными эмоциями или физическими факторами (травмы, болезни, смерть близких, переутомление), которые воздействуют на человека долгое время.
Последствием дистресса может быть нарушения функционирования нервной системы, развитие депрессии. Для выявления уровней тревоги и депрессии в 1983 году была
HADS — это шкала из четырнадцати пунктов, где семь пунктов относятся к тревоге, и семь — к депрессии.
Многие исследования
Тем не менее, есть
Применяться тест может для первичной оценки состояния человека, чувствующего длительное эмоциональное перенапряжение.
Инструкция к тесту
В каждой из двух частей теста — по 7 вопросов, к каждому из них, в свою очередь, предлагается 4 варианта ответа. Выбрать нужно тот, что соответствует вашему состоянию не в целом, что называется «по жизни», а именно в недавнее время, в определенный промежуток времени — в течение последних семи дней.
Причем выбирать ответ стоит не раздумывая, не оценивая долго каждое утверждение. Ваша первая реакция на варианты ответов будет наиболее верной.
Госпитальная шкала уровня депрессии
Следующий тест — на определение тревожности. Вопросы, на которые надо ответить, сформулированы таким образом, чтобы вы смогли выразить свое эмоциональное состояние в последнее время.
Отвечайте, долго не раздумывая над результатом.