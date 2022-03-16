депрессия
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Вы перестали испытывать радость от ранее приятных для вас занятий, чувствуете пассивность и отстраненность, а может — агрессию? Так может проявляться дистресс - вредный деструктивный стресс, с которым организм справиться не в состоянии. Этот вид стресса вызывается сильными негативными эмоциями или физическими факторами (травмы, болезни, смерть близких, переутомление), которые воздействуют на человека долгое время.

Последствием дистресса может быть нарушения функционирования нервной системы, развитие депрессии. Для выявления уровней тревоги и депрессии в 1983 году была разработана специальная госпитальная шкала (HADS). Ее авторы — ученые Р. П. Снейт и А. С. Зигмонд. До сих пор этот тест используется врачами для определения уровней тревоги и депрессии, которые испытывает человек.

HADS — это шкала из четырнадцати пунктов, где семь пунктов относятся к тревоге, и семь — к депрессии.

Многие исследования показали, что шкала HADS — полезный скрининговый инструмент для выявления эмоционального дистресса у непсихиатрических пациентов. 

Тем не менее, есть исследования, доказывающие, что HADS-тест на депрессию не превосходит другие инструменты скрининга с точки зрения выявления конкретных психических расстройств.

Применяться тест может для первичной оценки состояния человека, чувствующего длительное эмоциональное перенапряжение.

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Инструкция к тесту

В каждой из двух частей теста — по 7 вопросов, к каждому из них, в свою очередь, предлагается 4 варианта ответа. Выбрать нужно тот, что соответствует вашему состоянию не в целом, что называется «по жизни», а именно в недавнее время, в определенный промежуток времени — в течение последних семи дней.

Причем выбирать ответ стоит не раздумывая, не оценивая долго каждое утверждение. Ваша первая реакция на варианты ответов будет наиболее верной.

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Госпитальная шкала уровня депрессии
депрессия тест
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Следующий тест — на определение тревожности. Вопросы, на которые надо ответить, сформулированы таким образом, чтобы вы смогли выразить свое эмоциональное состояние в последнее время.

Отвечайте, долго не раздумывая над результатом.

ТестПройден 1260 раз
Госпитальная шкала уровня тревоги
тест депрессия
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Анна Майская