Когда лучше рожать первого

Несмотря на то, что в современном обществе очень заметна тенденция «откладывания» родов, оптимальным возрастом для рождения первого ребенка считается 22-26 лет, отмечает гинеколог.

- Физическое состояние женщины и, как правило, малое количество хронических соматических заболеваний в этом возрасте, позволяют без проблем получить и выносить желанную беременность, — рекомендует Мария Кравченко. — Планирование первого ребенка после 35 лет может сопровождаться определенными трудностями, вследствие некоторого снижения овариального резерва.

Должны задумываться о возможных проблемах с зачатием «поздних» детей и мужчины, желающие стать отцами не раньше, чем в очень зрелом возрасте.

- Неблагоприятное воздействие на качество спермы у мужчины оказывает в том числе и современная жизнь, с ее высоким уровнем стресса, снижением качества общего здоровья, использованием большого количества химических веществ, экологической обстановкой в крупных городах, — предупреждает врач-гинеколог.