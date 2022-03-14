Профессор Арутюнян озвучила 5 причин, повышающих риск встретиться с «тихим вором зрения»

Глаукома — хроническое заболевание, ведущее к атрофии зрительного нерва. По мере его развития человек постепенно теряет периферическое зрение, в результате со временем может ослепнуть. В России этой болезнью страдают более 1,3 млн жителей, причем именно она становится одной из главных причин получения инвалидности по зрению.
По словам профессора кафедры офтальмологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Лусине Арутюнян, есть несколько разновидностей заболевания, но чаще всего встречается первичная открытоугольная глаукома — на нее приходится 75-90% всех случаев.
Профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, заведующая диагностическим отделением глазного центра «Восток-Прозрение», доктор медицинских наук
- Глаукому нередко называют «тихим вором зрения», потому что она может оставаться незамеченной на протяжении долгого времени. Пациенты могут не обращать внимания на изменения качества периферийного зрения на одном глазу, потому что второй глаз успешно компенсирует развивающиеся дефекты. Самое важное в данной ситуации — как можно раньше поставить диагноз: чем раньше это сделано, тем больше у пациента шансов на излечение, — считает Люсине Арутюнян.
По словам доктора, заболеть глаукомой может любой человек, особенно в пожилом возрасте. Однако есть несколько факторов риска, повышающих эту вероятность. И людям, у которых они есть, стоит внимательнее следить за изменениями зрения и, что называется, держать руку на пульсе.
Вот эти 5 основных факторов риска.
Возраст
- Людям в возрасте от 40 до 55 лет следует обращаться к офтальмологу примерно раз в 2–3 года. После 55 лет профосмотры рекомендуется проводить ежегодно — в этом возрасте вероятность развития глаукомы резко увеличивается.
Повышенное внутриглазное давление (ВГД)
- Однако не у всех людей на фоне повышенного ВГД диагностируется глаукома. Справедливо и обратное: глаукома возможна при нормальном уровне ВГД. Понятие нормального ВГД довольно относительно: менее 5% населения живут с ВГД выше 21 мм рт. ст. и при этом не страдают от болезней зрения. Тем не менее очевидно, что в большинстве случаев снижение давления замедляет прогрессирование заболевания.
У здоровых людей ВГД может меняться в течение суток от 3,1 до 5 мм рт. ст., при этом обычно эти колебания цикличны — в 60% случаев пики внутриглазного давления наблюдаются по вечерам и в ночное время. При глаукоме уровень давления меняется хаотично и находится в интервале от 8,5 до 13,5 мм рт. ст. Если амплитуда выше 5,4 мм рт. ст., риски прогрессирования болезни возрастают в 5 раз.
Не надо путать
Некоторые считают, что внутриглазное давление зависит от артериального. По словам врача, это миф.
Внутриглазное (ВГД) и артериальное (АД) давление — разные вещи. При нормальном уровне АД риск развития глаукомы остается.
Наследственная предрасположенность
- Если у кровных родственников была глаукома, это увеличивает риск ее развития у вас в 5–6 раз.
Сильная близорукость
- У страдающих близорукостью высокой степени чаще могут быть выявлены изменения со стороны сетчатки, которые провоцируют возникновение глаукомных изменений и в то же время осложняют раннюю диагностику заболевания.
Болезни сердца и мигрени
- Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипер- и гипотензию, а вегетососудистая дистония, мигрени и другие заболевания, при которых долго принимают стероиды (стероидные противовоспалительные препараты — Прим.ред.).
Всегда ли глаукома приводит к слепоте?
По словам Лусине Арутюнян, в 90% случаев такую слепоту можно предотвратить, если вовремя выявить болезнь и правильно подобрать терапию.
- Современные препараты с ярко выраженным гипотензивным действием, а также препараты с нейропротекторным эффектом способны существенно снизить, поддержать давление на низком уровне в долгосрочной перспективе и сохранить зрительный нерв. Гипотензивные средства можно комбинировать с другими и назначать пациентам для сохранения зрительных функций в послеоперационный период. Раньше даже при начальной стадии глаукомы врачи прибегали к хирургическому вмешательству, — говорит доктор.