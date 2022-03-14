Профессор Арутюнян озвучила 5 причин, повышающих риск встретиться с «тихим вором зрения»

- Глаукому нередко называют «тихим вором зрения», потому что она может оставаться незамеченной на протяжении долгого времени . Пациенты могут не обращать внимания на изменения качества периферийного зрения на одном глазу, потому что второй глаз успешно компенсирует развивающиеся дефекты. Самое важное в данной ситуации — как можно раньше поставить диагноз: чем раньше это сделано, тем больше у пациента шансов на излечение, — считает Люсине Арутюнян.

По словам доктора, заболеть глаукомой может любой человек, особенно в пожилом возрасте. Однако есть несколько факторов риска, повышающих эту вероятность. И людям, у которых они есть, стоит внимательнее следить за изменениями зрения и, что называется, держать руку на пульсе.

Вот эти 5 основных факторов риска.

Возраст

- Людям в возрасте от 40 до 55 лет следует обращаться к офтальмологу примерно раз в 2–3 года. После 55 лет профосмотры рекомендуется проводить ежегодно — в этом возрасте вероятность развития глаукомы резко увеличивается.

Повышенное внутриглазное давление (ВГД)

- Однако не у всех людей на фоне повышенного ВГД диагностируется глаукома. Справедливо и обратное: глаукома возможна при нормальном уровне ВГД. Понятие нормального ВГД довольно относительно: менее 5% населения живут с ВГД выше 21 мм рт. ст. и при этом не страдают от болезней зрения. Тем не менее очевидно, что в большинстве случаев снижение давления замедляет прогрессирование заболевания.

У здоровых людей ВГД может меняться в течение суток от 3,1 до 5 мм рт. ст., при этом обычно эти колебания цикличны — в 60% случаев пики внутриглазного давления наблюдаются по вечерам и в ночное время. При глаукоме уровень давления меняется хаотично и находится в интервале от 8,5 до 13,5 мм рт. ст. Если амплитуда выше 5,4 мм рт. ст., риски прогрессирования болезни возрастают в 5 раз.