5 нетипичных симптомов, которые могут указать на рак легкого

По статистике, смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте, ее обогнали лишь сердечно-сосудистые патологии. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. За последние два года это число увеличилось, существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса: люди стали реже посещать врачей из-за загруженности медучреждений или же простой боязни заразиться.

Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали: рак легкого, рак желудка и кишечника, рак груди и рак шейки матки. Несмотря на то, что сейчас опасное заболевание на ранней стадии практически всегда поддается лечению, смертность продолжает оставаться высокой. Одна из главных причин такой печальной статистики — слишком позднее обращение к врачу. Люди часто игнорируют симптомы, а на прием к специалисту идут, когда уже «совсем нет сил терпеть».

Как распознать рак легкого

Онкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:

постоянный кашель(в том числе с кровью);

одышка;

боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);

осиплость голоса;

потеря веса и общее недомогание.

Такая симптоматика считается классической. Если вы заметили у себя перечисленные «тревожные звоночки», то стоит обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит КТ легких (или другой метод диагностики), который поможет подтвердить или исключить болезнь.