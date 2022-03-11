5 нетипичных симптомов, которые могут указать на рак легкого

По статистике, смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте, ее обогнали лишь сердечно-сосудистые патологии. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. За последние два года это число увеличилось, существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса: люди стали реже посещать врачей из-за загруженности медучреждений или же простой боязни заразиться.
Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали: рак легкого, рак желудка и кишечника, рак груди и рак шейки матки. Несмотря на то, что сейчас опасное заболевание на ранней стадии практически всегда поддается лечению, смертность продолжает оставаться высокой. Одна из главных причин такой печальной статистики — слишком позднее обращение к врачу. Люди часто игнорируют симптомы, а на прием к специалисту идут, когда уже «совсем нет сил терпеть».
Как распознать рак легкого
Онкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:
постоянный кашель(в том числе с кровью);
одышка;
боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);
осиплость голоса;
потеря веса и общее недомогание.
Такая симптоматика считается классической. Если вы заметили у себя перечисленные «тревожные звоночки», то стоит обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит КТ легких (или другой метод диагностики), который поможет подтвердить или исключить болезнь.
Нетипичная симптоматика
Однако не всегда болезнь заявляет о себе через кашель, боли в груди и одышку. Национальная служба здравоохранения Великобритании описала некоторые менее распространенные симптомы рака легких, которые изначально сложно принять за опасную патологию,
Так, первое, что должно вас насторожить — это изменение формы пальцев. Очень многие болезни можно прочесть буквально по ладоням — в список этих болезней входят и злокачественные образования в легких. Стоит насторожиться, если кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.
Второй тревожный звоночек — это изменение ногтевой пластины. У заболевшего происходит размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя. Третий признак тоже связан с ногтями: угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожа сразу под кутикулой) увеличивается, в результате чего ноготь изгибается сильнее, чем обычно.
Еще один нетипичный симптом — это отек лица. У вас могут появиться припухлости, как будто бы вы выпили слишком много воды перед сном или же несколько дней сильно не высыпались.
Последний «тихий» симптом — это боль в пятке. Дело в том, что специфичная боль в пятке может сигнализировать на образование тромба, который, в свою очередь, будет единственным симптомом начинающегося рака легких. Точно стоит обратиться к врачу, если боль не проходит в течение двух недель, постоянно усиливается, вы также ощущаете покалывание или у вас частично пропала чувствительность в ноге.
Про статистику
Пандемия коронавируса добавила работы онкологом: за 2020 год в России по прогнозам специалистов должны были выявить 661 тысячу случаев злокачественных опухолей. Но особые условия работы поликлиник и больниц, страх заразиться ковидом привели к тому, что врачи не досчитались 105 тысяч больных. Онколог Давид Заридзе рассказал «Доктору Питеру» об актуальной статистике и прогнозах на ближайшее будущее.