По статистике, смертность от онкологических заболеваний занимает второе место во всем миру. Их опережают только сердечно-сосудистые патологии. Ежегодно в России рак забирает около 300 тысяч жизней. В 2020 году эти цифры выросли из-за пандемии — COVID-19 в некоторых случаях усугубил течение основной болезни, а в некоторых люди оказались попросту лишены своевременной помощи.
Пациентов с онкологией с каждым годом становится все больше, говорят врачи. Чаще стали диагностировать именно злокачественные новообразования. Но есть и хорошие новости: методы диагностики с годами становятся все лучше, плюс люди стали тщательнее следить за своим здоровьем. Некоторые перестали игнорировать ежегодную диспансеризацию: именно она помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще.
Считается, что и в России, и во всем мире чаще всего диагностируют рак легкого. На втором месте рак желудка и кишечника, за ними следуют рак груди и рак шейки матки.
Чтобы вовремя обнаружить онкологию, важно прислушиваться ко всем сигналам, которые подает нам наш организм. Особенно, если изменения настигли вас внезапно и вы замечаете, что они уже стали частью вашей обыденной жизни. Британский фармацевт Аббас Канани уверен: опасное заболевание можно заподозрить сразу после пробуждения, пишет британское издание
Так, первое, что должно вас насторожить — это внезапная боль в горле. Конечно, если вы болеете ОРВИ или гриппом, то паниковать не стоит. Речь идет о той боли, которая появляется утром, но исчезает через несколько часов. При чем никаких других симптомов у вас нет. Ни насморка, ни температуры, ни покраснения неба. Канани предупредил, что пробуждение с постоянной болью в горле, которая сохраняется уже более двух недель без признаков улучшения можно назвать признаком онкологии.
Второй тревожный звоночек — это появившийся кашель. Он тоже может беспокоить вас только после пробуждения. «Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, должен вас насторожить. Особенно, если вы не курите», — пояснил фармацевт.
И третий тревожный симптом — это чувство усталости. Сколько бы вы не спали, вам утром все равно сложно подняться с кровати. Все тело как будто из желе, трудно шевелиться и совершенно ничего не хочется делать, даже готовить любимый завтрак.
На онкологию также могут указать следующие симптомы:
ночная потливость;
появление на коже странной припухлости;
резкая потеря веса;
изменения в моче и стуле. Например, моча резко изменила цвет, а в кале появились примеси крови.
Если вас что-то беспокоит из вышеперечисленных симптомов, то не тяните, запишитесь на консультацию к терапевту или онкологу. Врач соберет анамнез и разберется, какая именно «поломка» произошла в вашем организме. Вполне вероятно, что к онкологии она не будет иметь никакого отношения — у многих болезней может быть весьма похожая симптоматика.
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