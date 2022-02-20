Чтобы вовремя обнаружить онкологию, важно прислушиваться ко всем сигналам, которые подает нам наш организм. Особенно, если изменения настигли вас внезапно и вы замечаете, что они уже стали частью вашей обыденной жизни. Британский фармацевт Аббас Канани уверен: опасное заболевание можно заподозрить сразу после пробуждения, пишет британское издание Express.

Так, первое, что должно вас насторожить — это внезапная боль в горле. Конечно, если вы болеете ОРВИ или гриппом, то паниковать не стоит. Речь идет о той боли, которая появляется утром, но исчезает через несколько часов. При чем никаких других симптомов у вас нет. Ни насморка, ни температуры, ни покраснения неба. Канани предупредил, что пробуждение с постоянной болью в горле, которая сохраняется уже более двух недель без признаков улучшения можно назвать признаком онкологии.

Второй тревожный звоночек — это появившийся кашель. Он тоже может беспокоить вас только после пробуждения. «Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, должен вас насторожить. Особенно, если вы не курите», — пояснил фармацевт.

И третий тревожный симптом — это чувство усталости. Сколько бы вы не спали, вам утром все равно сложно подняться с кровати. Все тело как будто из желе, трудно шевелиться и совершенно ничего не хочется делать, даже готовить любимый завтрак.