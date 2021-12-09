Как часто из полипа возникает рак?

Если это единичный полип, риск его перерождения в рак составляет около 1-3%, но на фоне семейного аденоматоза достигает 80-100%. Наиболее часто раковые опухоли возникает в области аденом, поэтому эти типы полипов чаще всего могут превращаться в раковые опухоли. Есть определенная зависимость — чем больше по размеру полип, тем выше риск его злокачественной трансформации.

Вероятность обнаружения рака

в полипах < 2 см составляет 1-10%;

в образованиях размером 1-2 см — 7-10%;

в полипах > 10 см — от 35 до 53%.

Как долго развивается рак?

Для развития опухоли нужно время, в среднем раковые клетки появляются примерно через 10 лет после того, как в толстой кишке появится небольшой полип. Например, единичное полипозное образование в толстом кишечнике, имеющее размер 10 мм, может перейти в злокачественное примерно в 8% случаев спустя 10 лет с момента появления, и с вероятностью до 24% — через 20 лет.

При наличии семейного аденоматоза практически неизбежно развивается рак в течение 10-20 лет с момента появления первого полипа.

Как сегодня лечат полипы? Какие методы самые перспективные?

— Проблема лечения полипов связана с тем, что у них нет каких-либо типичных признаков в клинической картине. Плюс нет общего подхода к терапии, разные специалисты выбирают свою тактику и объем вмешательства.

Сегодня колопроктологи и онкологи предпочитают использовать малоинвазивные эндоскопические методики хирургического лечения. Проводится полное удаление полипозных образований.

Современные подходы к удалению полипов

Среди методов, которые сегодня применяются, можно выделить:

эндоскопическую резекцию полипов (их иссекают или удаляют электрокоагулятором);

удаление сегмента толстого кишечника;

радикальную операцию, например, гемиколэктомию, субтотальную или колопроктэктомию, если обнаружен диффузный полипоз или признаки малигнизации.

«Нет полипов — нет риска рака»: это утверждение можно считать главным принципом в лечении.

Когда нужна консервативная терапия

Консервативная терапия (без операции) может применяться только в отдельных случаях :

диффузный полипоз с поражением всей пищеварительной трубки;

если это неосложненный ювенильный полипоз;

как временная мера перед операцией, в период подготовки;

у ослабленных пациентов, особенно в пожилом возрасте (не перенесут операцию, наркоз).

Особенности наблюдения у врача

В дальнейшем пациенту нужно наблюдаться у врача. Периодичность колоноскопии после резекции полипов: