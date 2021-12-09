Полипы — доброкачественные выросты из слизистой оболочки кишечника. Но для них типично раковое перерождение на протяжении нескольких лет, поэтому пациентам требуется активное наблюдение, регулярная контрольная эндоскопия и индивидуальный подход к лечению.
Малигнизация (переход в злокачественный процесс) и рецидивы полипов типичны для 30% пациентов с этой патологией. Мы обсудили проблему лечения и риск рака при полипах с главным онкологом «СМ-Клиника», врачом высшей категории, д.м.н., профессором, отличником здравоохранения РФ Александром Серяковым.
Серяков Александр
Онкология, химиотерапия
Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории, д.м.н., профессорwww.oncology-centr.ru/doctors/seryakov-aleksandr-pavlovich/
Как часто из полипа возникает рак?
Если это единичный полип, риск его перерождения в рак составляет около 1-3%, но на фоне семейного аденоматоза достигает 80-100%. Наиболее часто раковые опухоли возникает в области аденом, поэтому эти типы полипов чаще всего могут превращаться в раковые опухоли. Есть определенная зависимость — чем больше по размеру полип, тем выше риск его злокачественной трансформации.
Вероятность обнаружения рака
в полипах < 2 см составляет 1-10%;
в образованиях размером 1-2 см — 7-10%;
в полипах > 10 см — от 35 до 53%.
Как долго развивается рак?
Для развития опухоли нужно время, в среднем раковые клетки появляются примерно через 10 лет после того, как в толстой кишке появится небольшой полип. Например, единичное полипозное образование в толстом кишечнике, имеющее размер 10 мм, может перейти в злокачественное примерно в 8% случаев спустя 10 лет с момента появления, и с вероятностью до 24% — через 20 лет.
При наличии семейного аденоматоза практически неизбежно развивается рак в течение 10-20 лет с момента появления первого полипа.
Как сегодня лечат полипы? Какие методы самые перспективные?
— Проблема лечения полипов связана с тем, что у них нет каких-либо типичных признаков в клинической картине. Плюс нет общего подхода к терапии, разные специалисты выбирают свою тактику и объем вмешательства.
Сегодня колопроктологи и онкологи предпочитают использовать малоинвазивные эндоскопические методики хирургического лечения. Проводится полное удаление полипозных образований.
Современные подходы к удалению полипов
Среди методов, которые сегодня применяются, можно выделить:
эндоскопическую резекцию полипов (их иссекают или удаляют электрокоагулятором);
удаление сегмента толстого кишечника;
радикальную операцию, например, гемиколэктомию, субтотальную или колопроктэктомию, если обнаружен диффузный полипоз или признаки малигнизации.
«Нет полипов — нет риска рака»: это утверждение можно считать главным принципом в лечении.
Когда нужна консервативная терапия
Консервативная терапия (без операции) может применяться только в отдельных случаях:
диффузный полипоз с поражением всей пищеварительной трубки;
если это неосложненный ювенильный полипоз;
как временная мера перед операцией, в период подготовки;
у ослабленных пациентов, особенно в пожилом возрасте (не перенесут операцию, наркоз).
Особенности наблюдения у врача
В дальнейшем пациенту нужно наблюдаться у врача. Периодичность колоноскопии после резекции полипов:
5-10 лет спустя, если был только один или два небольших полипа;
через 3 года, если было более двух или хотя бы одна 1 см аденома;
в течение ближайших 3-х лет, если было более 10 аденом;
6 месяцев, если была очень большая аденома, или аденоматозный полип, который нужно было удалять по частям.
Онкологи всегда настаивают на том, чтобы удалять все полипы, причем, чем раньше это будет выполнено, тем лучше. При полипэктомии не устраняются те факторы риска, которые влияют на рост новых образований, но резко уменьшается вероятность возникновения колоректального рака.
Можно не оперировать полипы, могут ли они сами «рассосаться»?
Если, кратко — нет, полип не рассосется. Гарантированных методов лекарственной терапии для устранения полипов не разработано.
Возможна ли какая-то профилактика?
Каких-либо реально работающих методов профилактики, предупреждающих развитие полипов в кишке, не разработано. Единственный способ раннего выявления образований и предупреждения раковой трансформации — регулярные скрининговые обследования. Они рекомендованы лицам после 40 лет.
Самый простой и доступный скрининг — исследование стула на скрытую кровь. Для пациентов 40 — 64 лет исследование рекомендуется проводить один раз в два года. После 65 лет — ежегодно.
Данный метод помогает в выявлении примерно трети полипов имеющих размеры менее 10 мм, и половину тех, которые превышают эти размеры. Примерно у 80% пациентов отрицательный тест реально определяет отсутствие кишечного кровотечения.
Кому и когда нужна колоноскопия
Второй метод выявления — колоноскопия. Ее рекомендовано проводить после 45 лет всем пациентам. А при наличии факторов риска — наличии полипоза, рака кишечника у близкой родни, даже раньше. Если пациент не может провести колоноскопию, возможно применение альтернативных методов — КТ-колонографии, капсульной эндоскопии или ирригоскопии. Хотя такие исследования не столь информативны, менее точные в сравнении с эндоскопией, но они допустимы.
Экспериментальные методы
- В ряде случаев коллеги назначают средства, входящие в группу селективных ингибиторов ЦОГ-2 (это индуцированная изоформа циклооксигеназы, участвующая в синтезе провоспалительных простагландинов), чтобы предупредить рост новых полипозных образований. Есть ряд исследований, которые показали, что эти препараты могут помочь в снижении риска развития полипов, а также рака до 40-50%. Но это нужно только тем, у кого очень высокий риск полипоза и онкологии.
Есть ряд исследований, в которых сообщается, что употребление кальция предотвращает рецидив полипов толстой кишки. Другие исследования показывают защитное действие витамина D для предотвращения колоректального рака.
Полезные советы
- В целом риск развития онкозаболеваний толстой кишки будет значительно ниже, если будете употреблять больше фруктов и овощей, цельных злаков, уменьшите прием продуктов из переработанного и красного мяса (говядины, свинины и баранины), жирных и копченных продуктов, консервированных продуктов, полуфабрикатов, фастфуда, а также будете стремиться поддерживать здоровый вес, и в целом вести здоровый образ жизни.
Это физические упражнения как минимум по 30 минут ежедневно, исключение вредных привычек, — табакокурения и чрезмерного употребления алкогольных напитков, — подводит итог Александр Серяков.
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