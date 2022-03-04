Работайте со стрессом

- Надо использовать все возможные и доступные способы борьбы со стрессом, которые вы раньше использовали и которые вам помогают. Вообще все, что угодно — что вас отвлекает, расслабляет, помогает снять напряжение хотя бы немного, — говорит эксперт.

Самый простой способ отвлечься — физическая активность, отмечает психиатр. Больше ходите пешком, гуляйте, поднимайтесь по лестнице, если спортзал — это не ваше. Также в моменты особенно сильных и трудных чувств хорошо помогают дыхательные упражнения.

Закрывайте базовые потребности

- В условиях сильного стресса очень часто первым делом «летит к чертям» весь режим. Это неправильно, — объясняет Ирина Коробкова. — Достаточный сон, правильное регулярное питание, опять же — активность, это база, про которую никогда не надо забывать. Она даст минимально необходимые силы на то, чтобы справляться с жизнью, и ощущение хотя бы какой-то стабильности.

Будьте рядом с близкими

- Если рядом те, кто вам дорог, это помогает пережить трудные времена, — отмечает врач. — Планируйте совместное время с друзьями и родными, будьте внимательны к ним, заботьтесь о них и о себе. Оставайтесь на связи с родными, даже если физически вы находитесь далеко друг от друга.

Одиночество усиливает все тягостные переживания.

Осторожнее с решениями

- Не принимайте поспешных решений, — советует психиатр. — Паника и страх — плохие советчики. Для начала стабилизируйте свое эмоциональное состояние, а далее уже с холодной головой разрабатывайте «антикризисные» меры.