Вы целыми днями (и даже ночью) листаете ленты новостей, не пропуская ни одного свежего сообщения, а потом тоннами едите шоколад, чтобы успокоиться, и не можете уснуть от шквала мыслей? Так чувствуют сейчас очень многие. Но бесконечное «сканирование» событий — что еще произошло за последние 15 минут — может вогнать вас в острое состояние стресса, а выбираться из него не так-то просто.
Для залипающих в телефон и бесконечно листающих негативные новости даже придумали неологизм — думскроллинг (появился он вместе с COVID-19). Как же избавиться от привычки мониторить новости, если вы уже понимаете, что «засосало»? Советы дала врач-психиатр.
Жестко фильтруйте
- Это — без преувеличения — самый главный пункт — жестко, ОЧЕНЬ жестко фильтруйте и ограничивайте источники, из которых вы получаете информацию обо всех событиях, — рекомендует врач-психиатр Ирина Коробкова. — Это трудно, потому что радикальная пропаганда с обеих сторон сейчас чрезвычайно активна. Информационное давление — это сильнейший стрессор и в относительно благополучные времена, а сейчас оно обрело просто экстремальную силу.
Забота о вашем психическом состоянии, психогигиена — это ВАША ответственность. Сейчас это важно как никогда.
Психиатр обращает внимание, что при этом совсем не обязательно полностью уходить из информационного поля.
- Нет идеи, что вы вообще перестанете читать новостные каналы. Это и не нужно. Хотя самые важные новости вы все равно узнаете, даже если действительно отпишетесь от всех источников информации, — объясняет эксперт.
Выбирайте источники информации
- Читайте только надежные СМИ, подписывайтесь на проверенные и авторитетные телеграм-каналы, — рекомендует психиатр. — Не читайте сразу десятки источников. Чтобы понимать ситуацию, будет достаточно 3-5 информационных каналов.
Не ведитесь на кликбейтные заголовки. Их цель — вызвать у вас эмоциональную реакцию, а не дать информацию. Дочитывайте новость до конца и только после этого делайте выводы.
Отключайтесь
- Отключите оповещения в приложениях. Вам НЕ НУЖНО проверять каждые 5 минут, изменилось ли что-то. Если произойдет действительно что-то важное, вы точно этого не пропустите, — советует Ирина Коробкова. — Для планового ежедневного чтения новостей выделите себе ограниченное время в течение дня, например, по 30 минут 2 раза в день или по 10 минут каждые 2 часа. При этом стоит отказаться от чтения новостей перед сном, иначе можете плотно «подружиться» с бессонницей и другими проблемами.
«Это помогло мне лично»
Психиатр порекомендовала почитать внимательно (в разных и заслуживающих доверия источниках) историю настоящего конфликта.
- Многое станет понятнее и будет полезно как для общей образованности, так и для ментального благополучия, — поясняет Ирина Коробкова.
Живите жизнь и помогайте другим
- Важно: продолжать жить не означает «забить» на все, что происходит, или отказываться признавать, что происходит что-то страшное и ужасное, — говорит эксперт. — Это означает — принять факт, что есть вещи, на которые мы не способны влиять, и взять на себя ответственность за то, на что мы влиять можем. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.
Еще один способ отвлечься — помогать другим.
- Это действительно помогает и себя чувствовать лучше. Так мы преодолеваем чувство бессилия и бессмысленности, — говорит врач-психиатр.
Работайте со стрессом
- Надо использовать все возможные и доступные способы борьбы со стрессом, которые вы раньше использовали и которые вам помогают. Вообще все, что угодно — что вас отвлекает, расслабляет, помогает снять напряжение хотя бы немного, — говорит эксперт.
Самый простой способ отвлечься — физическая активность, отмечает психиатр. Больше ходите пешком, гуляйте, поднимайтесь по лестнице, если спортзал — это не ваше. Также в моменты особенно сильных и трудных чувств хорошо помогают дыхательные упражнения.
Закрывайте базовые потребности
- В условиях сильного стресса очень часто первым делом «летит к чертям» весь режим. Это неправильно, — объясняет Ирина Коробкова. — Достаточный сон, правильное регулярное питание, опять же — активность, это база, про которую никогда не надо забывать. Она даст минимально необходимые силы на то, чтобы справляться с жизнью, и ощущение хотя бы какой-то стабильности.
Будьте рядом с близкими
- Если рядом те, кто вам дорог, это помогает пережить трудные времена, — отмечает врач. — Планируйте совместное время с друзьями и родными, будьте внимательны к ним, заботьтесь о них и о себе. Оставайтесь на связи с родными, даже если физически вы находитесь далеко друг от друга.
Одиночество усиливает все тягостные переживания.
Осторожнее с решениями
- Не принимайте поспешных решений, — советует психиатр. — Паника и страх — плохие советчики. Для начала стабилизируйте свое эмоциональное состояние, а далее уже с холодной головой разрабатывайте «антикризисные» меры.