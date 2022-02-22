Ювенильный ревматоидный артрит — самая распространенная форма артрита у детей. Это аутоиммунное заболевание, которое может поражать один или несколько суставов. По каким-то причинам иммунные клетки начинают атаковать собственные клетки организма ребенкаа, вызывая постепенную деструкцию суставов. Заболеть могут как маленькие дети, так и подростки. Правда, чаще всего болезнь дебютирует у 5-6-летних.

По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, девочки страдают ювенильным ревматоидным артритом чаще мальчиков. Причем заболевание не всегда начинается с болей.