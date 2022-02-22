Ювенильный ревматоидный артрит — самая распространенная форма артрита у детей. Это аутоиммунное заболевание, которое может поражать один или несколько суставов. По каким-то причинам иммунные клетки начинают атаковать собственные клетки организма ребенкаа, вызывая постепенную деструкцию суставов. Заболеть могут как маленькие дети, так и подростки. Правда, чаще всего болезнь дебютирует у 5-6-летних.
По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, девочки страдают ювенильным ревматоидным артритом чаще мальчиков. Причем заболевание не всегда начинается с болей.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
Доктор назвала еще 7 признаков, которые могут указывать на ювенильный ревматоидный артрит и которые нельзя оставлять без внимания.
Хромота, скованность и ограничение подвижности суставов по утрам — нередко это первые признаки, которые замечают родители ребенка;
Отечность в области сустава;
Повышение температуры тела;
Сыпь;
Проблемы со зрением — вплоть до слепоты;
Замедление роста.
«Очень важно вовремя обратиться к врачу и понять, с чем связаны болевые ощущения и отечность в области суставов. Чаще всего ювенильный ревматоидный артрит является диагнозом исключения, который ставится после того, как не подтверждаются другие диагнозы. На обследования тратится время, в течение которого заболевание прогрессирует, а шансы на осложнения возрастают», — предупреждает Ольга Малиновская.
Различают разные формы ювенильного ревматоидного артрита, но это аутоиммунное заболевание полностью вылечить нельзя. Существующие препараты могут остановить прогрессирование болезни и надолго обеспечить ремиссию.
Последствие COVID-19
Ранее ревматологи заявили, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. Столичные врачи наблюдали у переболевших COVID-19 спустя 1-6 месяцев дебюты ревматоидного артрита, системной красной волчанки и полимиозитов.
По словам петербургских ревматологов, у каждого пятого переболевшего COVID-19 находили маркеры аутоиммунных заболеваний — специфичные антитела (антинуклеарные антитела, антитела к кардиолипину). У здоровых людей таких антител в крови не бывает, говорят медики. При этом их обнаружение не означает, что человек уже заболел — они показывают риск. Это называется постковидный иммунологический синдром. По словам врачей, паниковать не надо, но такие люди нуждаются в медицинском наблюдении. У некоторых из них спустя 3-6 месяцев после выздоровления может дебютировать тот же самый ревматоидный артрит или системная красная волчанка.
Комментарии0