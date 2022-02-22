Миллион рублей за то, чтобы сыграть свадьбу 22.02.2022. Это дата называется зеркальной, ее можно прочитать слева направо и наоборот одинаково. Для кого-то она несет особый сакральный смысл, кому-то просто нравится, что в свидетельстве о регистрации брака будут «светиться» красивые цифры. Но ажиотаж в этом году привел к тому, что «счастливчики», которым удалось записаться именно на 22 февраля, предлагали перекупить эту запись. Оценивали «лот» аж в миллион рублей.
- Влияние цифр на жизнь человека трудно переоценить, — уверена психолог Элена Гамаюн. — Начиная от даты рождения, когда фиксируется время, число, месяц и год появления на свет, и до даты смерти. Обойтись без цифр мы не можем.
Вероятно, по этой причине так популярная нумерология. Сейчас многие увлекаются составлением «квадрата Пифагора», где пытаются при помощи даты рождения оценить свои слабые и сильные стороны.
- Цифры влияют на нашу жизнь и связаны с коллективным бессознательным, части нашего подсознания, которая состоит из опыта предыдущих поколений, — уверена Элена Гамаюн.
Многие века цифрам приписывали различные свойства, например, единица всегда была связано с началом, лидерством, умением быть первым. Двойка — с нашей энергией. Постепенно у каждой цифры накопились определенные характеристики. Можно посчитать, что сулит вам дата рождения, ваше имя, так как каждой букве соответствует определенное число.
- Мы подсознательно делаем выбор в пользу дат, чисел, которые нам нравятся, что-то означают для нас, — говорит психолог. — Особое внимание уделяется «зеркальным».
Эксперт уверена, что основание считать такие даты необычными есть. Многие их считают очень удачными с точки зрения энергетики.
- 22 февраля — это день шести двоек, да еще и 22 лунные сутки, — подчеркивает Гамаюн.
Если учитывать все особенности даты, то можно загадать желание, как и в Новый год, только делать это строго в 22.22 по местному времени, чтобы «усилить» эффект.
- Главное настроиться и верить, так как сила мысли до конца не изучена, — рекомендует Элена Гамаюн. — Поэтому определитесь с целями, поймите, куда стоит двигаться, наладьте отношения с теми, с кем были в ссоре.
По нашему коллективному бессознательному, двойка связана с гармонией. Психолог порекомендовала воздержаться от ссор, негативных людей.
- Нумерологи верят, что в зеркальной дате есть позитив и хорошие эмоции, хотя никто не настаивает, что вы их должны излучать, — подчеркнула Элена Гамаюн.
У человека свободная воля, и как будет проходить день, каждый выбирает сам для себя.
Кстати, для тех, кто собирается вступать в брак 22.02.2022, хотим отметить, что несмотря на красивую дату с точки зрения нумерологии, он выпадает на вторник, который считается «днем Марса». Заключение союза, предприятия в этот день — не самая удачная идея. Могут быть конфликты.
- Но все, конечно же, зависит от вашего настроя, — говорит психолог.
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