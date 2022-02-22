- Влияние цифр на жизнь человека трудно переоценить, — уверена психолог Элена Гамаюн. — Начиная от даты рождения, когда фиксируется время, число, месяц и год появления на свет, и до даты смерти. Обойтись без цифр мы не можем.

Вероятно, по этой причине так популярная нумерология. Сейчас многие увлекаются составлением «квадрата Пифагора», где пытаются при помощи даты рождения оценить свои слабые и сильные стороны.

- Цифры влияют на нашу жизнь и связаны с коллективным бессознательным, части нашего подсознания, которая состоит из опыта предыдущих поколений, — уверена Элена Гамаюн.

Многие века цифрам приписывали различные свойства, например, единица всегда была связано с началом, лидерством, умением быть первым. Двойка — с нашей энергией. Постепенно у каждой цифры накопились определенные характеристики. Можно посчитать, что сулит вам дата рождения, ваше имя, так как каждой букве соответствует определенное число.

- Мы подсознательно делаем выбор в пользу дат, чисел, которые нам нравятся, что-то означают для нас, — говорит психолог. — Особое внимание уделяется «зеркальным».