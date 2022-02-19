Выбирать еду, мужа или сотрудника по группе крови начали относительно давно. Считается, что от группы зависит характер, совместимость, возможные заболевания, их течение и исход. А вот вид спорта по крови — это тренд последних лет. Есть мнение, что некоторые особенности организма помогают выбрать правильное направление для тренировки. Например, обладателям первой группы не стоит сразу, с места в карьер, врываться в спорт, лучше предпочесть на первое время велотренажер, а уж потом приступать к силовым. И точно не выбирать спорт, связанный с однообразием.

Обладатели второй группы лучше будут чувствовать себя в случае, если станут заниматься каждый день. Но в этом случае им рекомендуют снизит интенсивность тренировок, лучше отдать предпочтение волейболу, йоге, футболу. Люди с третьей группой предпочитают быть в центре внимания, поэтому им по нраву индивидуальные виды спорта — теннис, гимнастика, плавание, езда на велосипеде. С четвертой группой выбор безграничен, так как ее обладатели в прямом смысле способны на все.