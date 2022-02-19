Как по группе крови выбрать вид спорта
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Выбирать еду, мужа или сотрудника по группе крови начали относительно давно. Считается, что от группы зависит характер, совместимость, возможные заболевания, их течение и исход. А вот вид спорта по крови — это тренд последних лет. Есть мнение, что некоторые особенности организма помогают выбрать правильное направление для тренировки. Например, обладателям первой группы не стоит сразу, с места в карьер, врываться в спорт, лучше предпочесть на первое время велотренажер, а уж потом приступать к силовым. И точно не выбирать спорт, связанный с однообразием.

Обладатели второй группы лучше будут чувствовать себя в случае, если станут заниматься каждый день. Но в этом случае им рекомендуют снизит интенсивность тренировок, лучше отдать предпочтение волейболу, йоге, футболу. Люди с третьей группой предпочитают быть в центре внимания, поэтому им по нраву индивидуальные виды спорта — теннис, гимнастика, плавание, езда на велосипеде. С четвертой группой выбор безграничен, так как ее обладатели в прямом смысле способны на все.

Юлия Ненашева

Юлия Ненашева

Гематология

врач-гематолог, член международного сообщества по тромбозу и гемостазу.

- Подобные мысли высказывались еще в 1941 году. Тогда The Canada Medical Association Journal выпустил статью о физических особенностях и связях с типами групп крови, в частности, второй и четвертой, — объяснила «Доктору Питеру» гематолог клиники Сетрорецкая Юлия Ненашева. — В статье описывались вероятные схожие внешние проявления между людьми с одинаковыми группами крови, однако знания в медицине и генетике совершенствовались и стало абсолютно понятно, что группа крови, несмотря на генетические различия у людей, не может повлиять на выбор человеком типа физической нагрузки и вида спорта.

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Поэтому модное направление — не более, чем миф. Не стоит полагаться на недоказанные теории в таких вопросах.

- Группа крови может повлиять на риск тромбоза, предрасположенность к каким-либо заболеваниям, но не на физический статус, — категорична Юлия Ненашева. — Однако, сама генетика все же может внести свой вклад.

Гематолог рассказывает, что, например, ген ACE, определяет, какое физическое качество получит человек.

- Носительство аллели (формы проявления гена) D способствует гипертрофии мышц тела, что является плюсом для бегунов и представителей иных циклических видов спорта, — уточняет Ненашева. — Также известно, что носительство генотипа DD способствует развитию скоростных и силовых качеств, а YY — развитию выносливости. Если присутствует YD-генотип, который встречается у большей части населения, тогда качества будут развиваться без значимых особенностей.

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Еще один ген, отвечающий за возможные достижения в спорте — ACTN3, его аллель в форме RR хорошо подходит для профессионального занятия спортом, обеспечивает максимальную скорость сокращения мышечных волокон. А вот при носительстве аллели XX практически невозможно добиться значимых достижений: такие люди всегда будут показывать худшие результаты относительно RR-генотипа. RX — присущ большинству людей. Является промежуточным генотипом, который обуславливает нормальную скорость мышечных волокон.

- У африканского контингента наследуемость XX-генотипа составляет всего 5 процентов, в этом и феномен кенийских бегунов. Следовательно, они чаще наследуют более спортивно-благоприятные гены, — привела пример гематолог. — У европейцев неблагоприятное наследование данных аллелей встречается в 4 раза чаще и превышает 20 процентов.

Генами можно объяснить и «метаболизм ведьмы». Ген PPARA в аллельном статусе GG помогает формировать выносливость. Плюс такие люди быстрее теряют вес во время диеты и не возвращают его после ее прекращения.

Алена Безменова