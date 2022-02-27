- У любого варенья есть свои полезные свойства: например, оно хорошо поднимает настроение, так как богато серотонином, как и любой сладкий продукт.

Помимо этого, в варенье содержится клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Еще в нем много витаминов и микроэлементов, что оказывают благоприятное влияние на организм.

Отдельная тема — ягодное варенье. В ягодах много аскорбиновой кислоты (витамина С), бета-каротина, однако они при воздействии высоких температур частично разрушаются, но также в них есть РР, Е, В1, В2 и другие витамины и микроэлементы, которые достаточно термостойкие и послужат отличной профилактикой многих болезней и помогут легче справиться с уже имеющимися патологиями.

Важно максимально сохранить, содержащиеся в фруктах и ягодах полезные вещества.

Самый лучший вариант — это перетирать ягоды, чтобы сохранить их полезные качества, или же готовить по технологии «пятиминутка».

Основная причина отказа от варенья — это большое содержание сахара, который негативно влияет на вес, здоровье зубов и может нанести большой вред при сахарном диабете и при склонности к аллергии.

От варенья из кислых ягод следует отказаться и людям с повышенной кислотностью желудка, поскольку продукт может вызвать обострения гастрита и язвы желудка, — рассказывает гастроэнтеролог медицинского центра «Моситалмед» на Арбате Анна Курчина.