Ученые Донского государственного технического университета предложили способ, который поможет оценить эффективность материалов для лечения кариеса на ранней стадии.
По словам специалистов, их работа проясняет процессы восстановления эмали при разных методах терапии, что поможет выбирать оптимальный способ лечения. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.
По словам специалистов, при кариесе на начальных стадиях кристаллическая структура зуба разрушается на наноуровне, общая микроструктура при этом зачастую остается целой. Есть методы лечения, которые позволяют запломбировать эти нанопустоты и остановить дальнейшее разрушение зуба.
Однако все материалы для пломб имеют свои недостатки. Есть риск, что сцепление между эмалью и пломбой будет утрачено. Кроме того, в пломбе могут появиться микротрещины.
Ученые из ДГТУ в сотрудничестве со специалистами Ростовского государственного медицинского университета и под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна предложили способ оценить разные типы лечения с точки зрения их влияния на плотность минерализации пострадавших тканей зуба. Такая методика поможет врачам выбирать для каждого пациента наиболее подходящую терапию.
Как пояснил младший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов НОЦ «Материалы» ДГТУ Евгений Садырин, специалисты с помощью рентгеновской микротомографии сравнили 3D-карты плотности пораженной эмали и здоровой ткани зуба до и после лечения с использованием пломб из трех материалов: стеклоиономерного цемента, стоматологического композита и полимерного инфильтранта.
Выяснилось, что именно техника инфильтрации дает возможность эффективно лечить кариес на ранних стадиях — причем без использования бор-машины и анестезии. С помощью дентального микроскопа стоматолог может увидеть очаг кариеса и поставить пломбу, не удаляя естественную эмаль. Правда, этот способ лечения поможет не всем: если кариес запущенный и до очага добраться непросто, придется выбирать другую терапию, пишет
Что касается пломб из композитного материала, то они по плотности и равномерности минерализации ближе к натуральной эмали — если сравнивать со стеклоиономерным цементом. Однако такая пломба со временем разделяется на два слоя, каждый из которых обладает своими свойствами. Из-за этого пломба становится менее прочной.
Продукты, которые вредят зубам больше, чем сахар:
Хлеб
Сухофрукты
Кислые конфеты
Лед
Газировка
Алкоголь
Цитрусовые
Картофельные чипсы
Кстати
Больные зубы не только приносят дискомфорт, но и могут разрушить здоровье всего организма в целом. Удивительно, но кариес может отразиться и на состоянии желудка, и сердечно-сосудистой системы. Подробнее о том, как это происходит, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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