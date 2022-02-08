Ученые из ДГТУ в сотрудничестве со специалистами Ростовского государственного медицинского университета и под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна предложили способ оценить разные типы лечения с точки зрения их влияния на плотность минерализации пострадавших тканей зуба. Такая методика поможет врачам выбирать для каждого пациента наиболее подходящую терапию.

Как пояснил младший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов НОЦ «Материалы» ДГТУ Евгений Садырин, специалисты с помощью рентгеновской микротомографии сравнили 3D-карты плотности пораженной эмали и здоровой ткани зуба до и после лечения с использованием пломб из трех материалов: стеклоиономерного цемента, стоматологического композита и полимерного инфильтранта.

Выяснилось, что именно техника инфильтрации дает возможность эффективно лечить кариес на ранних стадиях — причем без использования бор-машины и анестезии. С помощью дентального микроскопа стоматолог может увидеть очаг кариеса и поставить пломбу, не удаляя естественную эмаль. Правда, этот способ лечения поможет не всем: если кариес запущенный и до очага добраться непросто, придется выбирать другую терапию, пишет РИА Новости.

Что касается пломб из композитного материала, то они по плотности и равномерности минерализации ближе к натуральной эмали — если сравнивать со стеклоиономерным цементом. Однако такая пломба со временем разделяется на два слоя, каждый из которых обладает своими свойствами. Из-за этого пломба становится менее прочной.