- Болезнь встречается и у мужчин, и у женщин, однако мужчины в возрасте 40-60 лет сталкиваются с ней наиболее часто. Однако язвенную болезнь нельзя назвать заболеванием, характерным только для людей среднего и зрелого возраста — ее диагностируют и у детей, чаще всего у подростков, — добавила Ольга Малиновская.

Еда всухомятку — не главное

Долго считалось, что язва желудка возникает из-за неправильного питания, еды всухомятку, частого жевания жвачки. Но позже гипотеза о серьезном влиянии питания на болезнь перестала быть основной. По словам Ольги Малиновской, сейчас известно, что около 75% случаев язвенной болезни желудка связаны с действием бактерии Helicobacter pylori.

- Саму бактерию открыли еще в 1982 году, но на то, чтобы доказать, что именно она является причиной гастрита и язвенной болезни, ушли годы. В 2005 году за подтверждение связи между действием Helicobacter pylori и возникновением язвы была вручена Нобелевская премия. Это открытие стало прорывом в медицине и позволило изменить подход к лечению этого заболевания — теперь стало ясно, что улучшить состояние пациента может курс антибиотиков, направленный на уничтожение этого микроорганизма, — говорит специалист.

Еще 2 причины, которые могут спровоцировать язву желудка: