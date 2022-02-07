Язва желудка — хроническое заболевание, связанное с повреждением слизистой оболочки как самого желудка, так и некоторых других отделов ЖКТ. Когда слизистый слой нарушен, кислый желудочный сок попадает на травмированную поверхность и вызывает у людей сильные боли в животе, чувство тяжести после еды, тошноту и изжогу. По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, в России язвенную болезнь желудка выявляют у каждого десятого — чаще у мужчин среднего возраста (считается, что у женщин репродуктивного возраста слизистые оболочки защищают от агрессивных факторов половые гормоны — Прим. ред.).
Ольга Малиновская
диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
- Болезнь встречается и у мужчин, и у женщин, однако мужчины в возрасте 40-60 лет сталкиваются с ней наиболее часто. Однако язвенную болезнь нельзя назвать заболеванием, характерным только для людей среднего и зрелого возраста — ее диагностируют и у детей, чаще всего у подростков, — добавила Ольга Малиновская.
Еда всухомятку — не главное
Долго считалось, что язва желудка возникает из-за неправильного питания, еды всухомятку, частого жевания жвачки. Но позже гипотеза о серьезном влиянии питания на болезнь перестала быть основной. По словам Ольги Малиновской, сейчас известно, что около 75% случаев язвенной болезни желудка связаны с действием бактерии Helicobacter pylori.
- Саму бактерию открыли еще в 1982 году, но на то, чтобы доказать, что именно она является причиной гастрита и язвенной болезни, ушли годы. В 2005 году за подтверждение связи между действием Helicobacter pylori и возникновением язвы была вручена Нобелевская премия. Это открытие стало прорывом в медицине и позволило изменить подход к лечению этого заболевания — теперь стало ясно, что улучшить состояние пациента может курс антибиотиков, направленный на уничтожение этого микроорганизма, — говорит специалист.
Еще 2 причины, которые могут спровоцировать язву желудка:
Наследственность;
Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Трапезникова называла еще одну частую причину язвы желудка — процессы, которые усиливают выработку гормона гастрина. А он, в свою очередь, стимулирует выделение соляной кислоты в желудочный сок. Причинами гипергастринемии могут быть в том числе В12-дефицитная анемия, гастринома (опухоль).
Есть у многих, но болеют не все
Как говорят врачи, бактерия H. pylori есть в желудочно-кишечном тракте многих людей. Причем большинство заражаются ею еще в детстве, но не обязательно — во взрослом возрасте тоже легко с ней встретиться. Например, инфицированный человек может передать бактерию другому через поцелуй или при пользовании общей посуды. Но это не повод для страхов. По словам специалистов, в большинстве случаев эта бактерия никак себя особо не проявляет — иммунная система человека вытесняет ее из организма. Но в определенных условиях она все-таки начинает активно размножаться в желудке, разрушая слизистую органа и провоцируя язвенную болезнь.
Игнорировать симптомы язвы и не обращаться к врачу, если появились боли в животе или другие нарушения пищеварения — плохая идея. На фоне хронической инфекции, вызванной хеликобактером, может развиться предраковое состояние и даже рак желудка, если человек не будет лечиться. А для назначения правильного лечения потребуется выявить причины болезни — виновата в ней Helicobacter pylori или что-то другое.
5 способов обнаружить бактерию
Ранее заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов рассказывал, что искать у себя Helicobacter pylori стоит только при появлении жалоб на работу ЖКТ или при «плохой» наследственности по раку желудка. Просто так, ради любопытства этого делать не стоит — в этом нет смысла. В то же время врач-гастроэнтеролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Анна Бадалян предупреждала, что гастрит, ассоциированный с H. pylori, в большинстве случаев протекает бессимптомно — вплоть до развития атрофии слизистой оболочки желудка и метапластических изменений. Иначе говоря, заболевший долго может не испытывать никакого дискомфорта.
Для обнаружения бактерии есть 5 способов — как инвазивные, так и лабораторные.
Морфологический метод. Во время гастроскопии врач-эндоскопист берет биопсию («отщипывает» кусочек слизистой оболочки для анализа), далее кусочки ткани направляют на гистологическое исследование. Морфолог рассматривает биоматериал под микроскопом и ищет бактерию, а также оценивает воспалительные и предопухолевые изменения. Исследование может занять 3-5 дней.
Экспресс-уреазный тест. Его также выполняют пациентам при проведении гастроскопии, но в отличие от морфологического его можно сделать сразу же в кабинете эндоскопии. Исследование занимает 5-30 минут, но в отличие от других считается менее точным.
Дыхательный тест. В основе «13С-уреазного дыхательного теста» лежит свойство H. Pylori секретировать фермент уреазу. Во время обследования пациенту дают выпить 50 мл раствора карбамида (мочевины), в котором содержится изотоп углерода 13С. Если бактерия у человека есть, вырабатываемая ею уреаза расщепляет поступившую в желудок мочевину на аммиак и углекислый газ, содержащий тот самый изотоп углерода 13С. Специалисты делают заключение о наличии бактерии, анализируя выдыхаемый человеком воздух.
Анализ кала на антиген бактерии. Тест на определение антигена бактерии в кале основан на иммунноферментном анализе (ИФА) — с помощью этого метода выявляют в биоматериале частицы бактерии (антигены). Результат, как правило, известен через 1-2 дня.
Анализ крови на специфические антитела IgG. Антитела класса G к антигенам Helicobacter pylori иммунная система начинает вырабатывать через 3-4 недели после начального заражения. Они сохраняются на протяжении всего срока инфекции, а также долго и после успешного лечения — их титр снижается постепенно. Поэтому выявленные антитела могут говорить как о текущей инфекции H. pylori, так и о перенесенной в прошлом.
Как рассказывал врач-эндоскопист Олег Орлов, при успешном лечении и полной эрадикации (уничтожении) бактерии, риск ее повторного появления в желудке практически равен нулю.
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