Перенесенный COVID-19 и заражение коронавирусом может снижать мужскую фертильность на 18%, в то время как вакцинация против вируса не оказывает отрицательного влияния на возможность зачать ребенка. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в American Journal Epidemiology, пишет издание New York Post.

Ученые обследовали более двух тысяч женщин в США и Канаде в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года — до и после вакцинации — и обнаружили, что прививки от коронавируса никак не повлияли на возможность зачатия и не мешают беременности.

Ковид и мужское здоровье

Но, согласно исследованию, у пары временно было на 18% меньше шансов зачать ребенка, если партнер-мужчина заразился коронавирусом. Негативное влияние COVID-19 на репродуктивную сферу мужчин предположительно длится около двух месяцев.

COVID-19 временно снижает мужскую фертильность.

Ранее сообщалось, что у мужчин, получивших вакцину Pfizer или Moderna против COVID-19, не наблюдалось снижения количества или качества спермы. А вот заражение коронавирусом может вызывать проблемы с потенцией, выяснили ученые.