Перенесенный COVID-19 и заражение коронавирусом может снижать мужскую фертильность на 18%, в то время как вакцинация против вируса не оказывает отрицательного влияния на возможность зачать ребенка. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в American Journal Epidemiology, пишет издание
Ученые обследовали более двух тысяч женщин в США и Канаде в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года — до и после вакцинации — и обнаружили, что прививки от коронавируса никак не повлияли на возможность зачатия и не мешают беременности.
Ковид и мужское здоровье
Но, согласно исследованию, у пары временно было на 18% меньше шансов зачать ребенка, если партнер-мужчина заразился коронавирусом. Негативное влияние COVID-19 на репродуктивную сферу мужчин предположительно длится около двух месяцев.
COVID-19 временно снижает мужскую фертильность.
Ранее сообщалось, что у мужчин, получивших вакцину Pfizer или Moderna против COVID-19, не наблюдалось снижения количества или качества спермы. А вот заражение коронавирусом может вызывать проблемы с потенцией, выяснили ученые.
Ковид и женское здоровье
Многие женщины после перенесенного заболевания COVID-19
Изучение особенностей менструального цикла даже не в связи с пандемией — сложная задача, признают ученые. У женщин он может меняться на протяжении всей жизни — слишком много факторов имеют значение. Врачи обращают внимание, что оценить характеристики цикла можно только по субъективным оценкам женщин, и это тоже осложняет задачу.
В одном из последних исследований, опубликованных в
- Синдром, сопровождающийся недостаточностью функций половых желез и нарушением синтеза половых гормонов (гипогонадизм) может возникнуть на фоне любого тяжелого заболевания, включая COVID-19, и привести к временной аменорее или нечастым менструациям. Этот защитный механизм позволяет перенаправить ресурсы организма с размножения на иммунный ответ, — делают выводы ученые.
Могут быть и дополнительные специфические взаимодействия между репродуктивной системой и SARS-CoV-2, признают исследователи.
- Теоретически коронавирусная инфекция может влиять на выработку гормонов яичников и/или реакцию эндометрия во время менструации и, как следствие, сказываться на менструальной кровопотере, — предполагают ученые.
Британские ученые проанализировали другие исследования о влиянии перенесенных заболеваний на женское здоровье. Оказалось, снижение уровня иммунитета, вызванное вирусной инфекцией, может вызывать обострение предменструальных симптомов, связанных с гормоном прогестероном. То есть ПМС у переболевших COVID-19 мог стать более болезненным и тяжелым, чем ранее.
Кроме того, COVID-19 также может быть связан с дисфункцией эндотелиальных клеток и с изменениями в системе свертывания крови, что приводит к нарушениям менструального цикла.
Ученые отмечают, что теоретически на женский цикл могут влиять и те лекарства, которые применялись для лечения от COVID-19. Известно, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут уменьшить боль, связанную с менструацией. А вот как, например, сказывается на женском здоровье искусственная вентиляция легких, неизвестно. Исследований на эту тему пока не было.
Женское здоровье и прививки
Нередко в сбоях цикла женщины обвиняют прививки от коронавируса, которую они сделали для защиты от заражения. Исследователи признают, что исследований, в которых изучалась бы эта проблема, не существует.
Есть лишь данные о влиянии на женское здоровье вакцин против ВПЧ и гриппа.
Например, в
Кроме того, клиническое исследование показало, что после введения инактивированной вакцины против гриппа у женщин наблюдался более низкий уровень прогестерона после овуляции. Этот гормон отвечает за регуляцию менструального цикла. Его низкий уровень может привести к обильным менструациям.
Эти исследования показывают, что вакцинация (в целом) влияет на менструальные симптомы. Но учитывая широкое использование прививок, мы ожидаем, что любые последствия будут временными.
Стресс и регулярность цикла
Нарушение цикла часто может быть связано с психическим здоровьем женщины, признают ученые. Из-за пандемии мы все испытываем стресс — боимся за здоровье свое и близких, испытываем «трудовое выгорание», страдаем от вынужденной изоляции, отсутствия возможности путешествовать и так далее.
Врач-гинеколог Елена Березовская ранее рассказала «Доктору Питеру», что, например, гипоталамическая аменорея, или отсутствие менструаций из-за стресса, довольно частое явление среди женщин 20-35 лет в период пандемии. По ее словам, основным фактором, влияющим на регулярность цикла, был и остается стресс.
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