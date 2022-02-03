Снегопады, оттепели, гололед, сосульки — так можно охарактеризовать зиму сезона 2021/22 в Петербурге. По улицам пройти довольно сложно, но врачи уверяют, количество травмированных, которые поступают в стационар, не увеличилось. Каждый год за последние десять лет цифра примерно одна и та же.
Игорь Беленький
Медицина
Заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры общей хирургии Медицинского факультета СПбГУ.
- За январь к нам поступило 1800 человек, — говорит заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Игорь Беленький. — Около 400 мы госпитализировали, в основном это пациенты с достаточно тяжелыми повреждениями скелета. В более 90 процентах случаев им требуется хирургическое вмешательство.
Но травматолог уверяет, что 2022 год ничем не отличается от других — нет заметного снижения пострадавших или увеличения.
- Зимой количество травм увеличивается, но в основном их можно назвать более легкими, летом — снижается, но возрастает тяжесть повреждений, — уточнил Игорь Беленький.
Среди детей и подростков ситуация похожая. Зимой они чаще получают травмы, связанные с активным отдыхом на свежем воздухе.
Вячеслав Зорин
Медицина
Руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера
- Это травмы на катках, после катания на ватрушках, лыжах, — перечисляет руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Вячеслав Зорин.
Отдельной строкой идут ватрушки. Травмы довольно серьезные, вплоть до повреждения позвоночного столба. Ватрушка — практически неуправляемая, последствия могут быть любыми, вплоть до летальных.
- Есть травмы связанные с ДТП, так как зимой увеличивается тормозной путь, — подчеркивает Вячеслав Зорин. — Дети чаще являются пешеходами, аварии происходят из-за погрешностей в соблюдении правил дорожного движения.
В мире существует практика страховаться от несчастных случаев. Но страховые компании России такой тенденции не замечают. За сломанные руки и ноги они довольно редко делают выплаты. Да и то, чаще всего за ними обращаются те, чья страховка обязательна в связи с кредитами.
Алексей Кузнецов
Страхование
Председатель комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада.
- Цифры же в этом году не изменились, — подтвердил статистику врачей председатель комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада Алексей Кузнецов.
Несмотря на то, что количество травм, по данным медиков не увеличилось, сложности для больниц все же есть. Связаны они с тем, что многие стационары работают в режиме «красной зоны». Соответственно, нагрузка на оставшиеся возрастает.
- Но нагрузка не запредельная, — уверяет Игорь Беленький. — Она позволяет справляться теми ресурсами, которые у нас есть. К сожалению, не всегда хватает мест в палатах. Но ротация большая, много больных выписывается.
Мы стараемся минимизировать эту ситуацию. Сейчас мы полностью забрали отделение урологии под травмы, чтобы больные не лежали в коридорах.
В НИИ Турнера тоже замечают возросшую нагрузку. Но с палатами там все в порядке, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.
Каких травм больше
Переломы, которые возникают при падении с высоты собственного роста (низкоэнергетические повреждения):
Шейки бедра;
Верхней части плечевой кости;
Лучезапястного сустава;
Голеностопного сустава (переломы, связанные с подворачиванием ног).
- В основном это бытовые травмы, за ними следуют спортивные травмы, производственные, но мы не ведем статистику, как они распределяются, — говорит Игорь Беленький.
Как защититься от травм
Советы от НИИ им. Джанелидзе
Носите хорошую зимнюю обувь с протектором, чтобы она не скользила.
Если видите участок обледеневшей дороги, лучше его обойдите, чтобы снизить риск получения травмы.
Обеспечьте хорошей обувью пожилых родных, проследите, чтобы у них были трости, палочки, ходунки для прогулки.
Сопровождайте, по возможности, своих пожилых родственников на прогулке.
Не доводите свои спортивные увлечения до экстремальных условий, чтобы не получить серьезные повреждения.
Советы от НИИ им. Турнера
Если собираетесь кататься на ватрушках, выбирайте ровные поверхности, без трамплинов.
Трасса для катания не должна выходить на поверхность озера или проезжую часть.
На катках проверяйте, хороши ли зашнурованы коньки, надевайте защитную амуницию: наколенники, налокотники.
Если равновесие удержать не удалось, падайте набок. Постарайтесь, насколько это возможно, принять форму эмбриона.
Когда слизистые примерзли к холодным предметам, не старайтесь оторвать ребенка от металлоконструкции. Отмораживайте постепенно, с помощью теплой воды.
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