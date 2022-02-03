- За январь к нам поступило 1800 человек, — говорит заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Игорь Беленький. — Около 400 мы госпитализировали, в основном это пациенты с достаточно тяжелыми повреждениями скелета. В более 90 процентах случаев им требуется хирургическое вмешательство .

Но травматолог уверяет, что 2022 год ничем не отличается от других — нет заметного снижения пострадавших или увеличения.

- Зимой количество травм увеличивается, но в основном их можно назвать более легкими, летом — снижается, но возрастает тяжесть повреждений, — уточнил Игорь Беленький.

Среди детей и подростков ситуация похожая. Зимой они чаще получают травмы, связанные с активным отдыхом на свежем воздухе.