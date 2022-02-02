Без витамина B12 большинство типов живых клеток не могут функционировать, из-за чего за этот витамин в природе идет сильная конкурентная борьба. Новое исследование Калифорнийского университета в Риверсайде показало, что полезные кишечные микробы способны делиться этим драгоценным ресурсом друг с другом благодаря процессу, который авторы называют «бактериальным сексом». Хотя обычно ДНК передается от родителей к детям, по словам исследователей, кишечные бактерии передают гены друг другу, чтобы получать витамины,
«Одна клетка образует трубку, по которой ДНК может передаться другой клетке. Это как если бы два человека занимались сексом, и теперь у них обоих рыжие волосы», — объясняет процесс микробиолог Патрик Дегнан, ведущий автор исследования.
Ранее уже было известно о способности кишечных бактерий передавать между собой так называемые «прыгающие гены». До сих пор считалось, что это помогает бактериальным клеткам оставаться в живых, когда люди принимают антибиотики.
«Мы в восторге от этого исследования, потому что оно показывает: этот процесс предназначен не только для устойчивости к антибиотикам. Горизонтальный обмен генами между микробами, вероятно, используется для всего, что увеличивает их способность к выживанию, включая совместное использование витамина B12», — сказал Патрик Дегнан.
Ранее Дегнан работал над проектом, в котором он вместе с коллегами определил важный переносчик, ответственный за попадание B12 в микробные клетки кишечника. В новом исследовании ученые смешали бактерии, которые могут переносить B12, и те, которые не могут. Находясь вместе, бактерии смогли сформировать трубку, называемую «половой пилюлей», которая облегчила перенос. Потом же оказалось, что бактерии, ранее неспособные транспортировать B12, все еще живы и приобрели гены, дающие такую способность.
В исследовании использовались полезные кишечные бактерии Bacteroides, которые обитают в толстом кишечнике большинства людей. В частности, они участвуют в расщеплении сложных углеводов в организме для получения энергии, а также вместе с другими бактериями — в создании барьерного слоя в кишечнике, защищающего от проникновения патогенов.
Уточняется, что эксперимент был успешным не только в пробирках, но и на мышах.
Комментарии1