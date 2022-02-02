Без витамина B12 большинство типов живых клеток не могут функционировать, из-за чего за этот витамин в природе идет сильная конкурентная борьба. Новое исследование Калифорнийского университета в Риверсайде показало, что полезные кишечные микробы способны делиться этим драгоценным ресурсом друг с другом благодаря процессу, который авторы называют «бактериальным сексом». Хотя обычно ДНК передается от родителей к детям, по словам исследователей, кишечные бактерии передают гены друг другу, чтобы получать витамины, пишет News Medical со ссылкой на результаты работы, опубликованные в журнале Cell Reports.

«Одна клетка образует трубку, по которой ДНК может передаться другой клетке. Это как если бы два человека занимались сексом, и теперь у них обоих рыжие волосы», — объясняет процесс микробиолог Патрик Дегнан, ведущий автор исследования.

Ранее уже было известно о способности кишечных бактерий передавать между собой так называемые «прыгающие гены». До сих пор считалось, что это помогает бактериальным клеткам оставаться в живых, когда люди принимают антибиотики.

«Мы в восторге от этого исследования, потому что оно показывает: этот процесс предназначен не только для устойчивости к антибиотикам. Горизонтальный обмен генами между микробами, вероятно, используется для всего, что увеличивает их способность к выживанию, включая совместное использование витамина B12», — сказал Патрик Дегнан.