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С 20 января на официальном сайте статистики коронавируса в России впервые с начала пандемии начали публиковать ежедневные данные о количестве госпитализированных с диагнозом COVID-19 в регионах.

За неделю цифра увеличилась с 9 до 14 тысяч попадающих в больницу ежедневно. Эксперты отмечают, что рост только начался, и этот показатель будет увеличиваться.

Генетик Андрей Исаев, директор научного центра молекулярно- генетических исследований «ДНКОМ», опубликовал в своем телеграм-канале данные, как меняется число госпитализаций в Москве с осени 2021 года, и заявил, что госпитализации «бахнут через неделю».

По данным на 20 января, госпитализаций в Москве было 930, на 28 января — 1 383. В Петербурге за неделю число госпитализаций выросло с 499 до 693.

Согласен с лаконичным, но жестким прогнозом Исаева и независимый демограф, бывший советник Росстата.

Алексей Ракша

Демография

независимый демограф, бывший советник Росстата

t.me/RakshaDemography

- Госпитализации значительно растут. С 10 января, когда закончились праздники, в Москве они уже подскочили в 1,5 раза. И, вероятно, будут расти и дальше, — сообщает Алексей Ракша. — Кроме того, выяснилось, что у нас госпитализируют в разы больше людей, чем за рубежом. В Москве попадают в больницы в 3-5 раз больше людей, чем в Мадриде или Нью-Йорке.

Ранее эксперты обращали внимание, что в России в омикрон-волну серьезно выросло число госпитализаций детей — в 4 раза выше рекорда осенней дельта-волны. О высоких цифрах говорила и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, количество госпитализаций детей увеличилось на 36,5%.

- Затянувшееся начало детской вакцинации дорого нам обойдется. К сожалению, детские госпитализации продолжат расти, нас ждут новые рекорды, а регионы столкнутся с дефицитом педиатрического коечного фонда, — заявлял независимый аналитик Александр Драган.

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«Омикрон» и смертность

Демограф Алексей Ракша прогнозирует, что волна «омикрона» может привести к росту смертности в России.

- Но не ожидаю больше 3000 избыточных смертей в сутки, а скорее всего меньше, около 2000, — делает выводы демограф. — Более того, по статистике избыточной смертности по провинциям ЮАР — страны, откуда вирус пошел по всему миру, видно, что чем выше была избыточная смертность в дельта-волну, тем ниже она при «омикроне».

Это означает, что у России не такие плохие перспективы. И уже с конца февраля смертность пойдет на спад.

Как правило, в тех странах, где официальная статистика заслуживает доверия, видно, что от начала роста волны эпидемии до пика идет три недели, не больше. И потом начинается снижение. Не такое быстрое, как был рост, но в итоге волна заканчивается за пару-тройку месяцев.

Анна Майская