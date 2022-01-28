С 20 января на официальном сайте статистики коронавируса в России впервые с начала пандемии начали публиковать ежедневные данные о количестве госпитализированных с диагнозом COVID-19 в регионах.

За неделю цифра увеличилась с 9 до 14 тысяч попадающих в больницу ежедневно. Эксперты отмечают, что рост только начался, и этот показатель будет увеличиваться.

Генетик Андрей Исаев, директор научного центра молекулярно- генетических исследований «ДНКОМ», опубликовал в своем телеграм-канале данные, как меняется число госпитализаций в Москве с осени 2021 года, и заявил, что госпитализации «бахнут через неделю».

По данным на 20 января, госпитализаций в Москве было 930, на 28 января — 1 383. В Петербурге за неделю число госпитализаций выросло с 499 до 693.

Согласен с лаконичным, но жестким прогнозом Исаева и независимый демограф, бывший советник Росстата.