С 20 января на официальном сайте статистики коронавируса в России впервые с начала пандемии начали публиковать ежедневные
За неделю цифра увеличилась с 9 до 14 тысяч попадающих в больницу ежедневно. Эксперты отмечают, что рост только начался, и этот показатель будет увеличиваться.
Генетик Андрей Исаев, директор научного центра молекулярно- генетических исследований «ДНКОМ», опубликовал в своем
По данным на 20 января, госпитализаций в Москве было 930, на 28 января — 1 383. В Петербурге за неделю число госпитализаций выросло с 499 до 693.
Согласен с лаконичным, но жестким прогнозом Исаева и независимый демограф, бывший советник Росстата.
- Госпитализации значительно растут. С 10 января, когда закончились праздники, в Москве они уже подскочили в 1,5 раза. И, вероятно, будут расти и дальше, —
Ранее эксперты обращали внимание, что в России в омикрон-волну серьезно выросло число госпитализаций детей — в 4 раза выше рекорда осенней дельта-волны. О высоких цифрах говорила и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, количество госпитализаций детей увеличилось на 36,5%.
- Затянувшееся начало детской вакцинации дорого нам обойдется. К сожалению, детские госпитализации продолжат расти, нас ждут новые рекорды, а регионы столкнутся с дефицитом педиатрического коечного фонда, —
«Омикрон» и смертность
Демограф Алексей Ракша прогнозирует, что волна «омикрона» может привести к росту смертности в России.
- Но не ожидаю больше 3000 избыточных смертей в сутки, а скорее всего меньше, около 2000, —
Это означает, что у России не такие плохие перспективы. И уже с конца февраля смертность пойдет на спад.
Как правило, в тех странах, где официальная статистика заслуживает доверия, видно, что от начала роста волны эпидемии до пика идет три недели, не больше. И потом начинается снижение. Не такое быстрое, как был рост, но в итоге волна заканчивается за пару-тройку месяцев.
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