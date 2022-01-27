«Стационар перепрофилирован полностью, развернуто 611 коек, — сообщили „Доктору Питеру“ в больнице №5 им. Н.Ф. Филатова. — Всего у нас проходит лечение 377 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 165 человек с ОРВИ, пневмонией и гриппом. То есть, заняты 542 койки, свободно 69. Но перегруза у больницы нет, все работает в штатном режиме».

Врачи по всему миру уже отмечают, что волну нового штамма «омикрон» можно условно назвать «детской», так как заболеваемость среди тех, кому еще не исполнилось 18 лет довольно заметно выросла. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приводит данные статистики: дети болеют «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.

«За последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5 процента», — цифры, которые озвучила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, красноречиво говорят о серьезности ситуации.