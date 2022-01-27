«Стационар перепрофилирован полностью, развернуто 611 коек, — сообщили „Доктору Питеру“ в больнице №5 им. Н.Ф. Филатова. — Всего у нас проходит лечение 377 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 165 человек с ОРВИ, пневмонией и гриппом. То есть, заняты 542 койки, свободно 69. Но перегруза у больницы нет, все работает в штатном режиме».
Врачи по всему миру уже отмечают, что волну нового штамма «омикрон» можно условно назвать «детской», так как заболеваемость среди тех, кому еще не исполнилось 18 лет довольно заметно выросла. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приводит данные статистики: дети болеют «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
«За последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5 процента», — цифры, которые озвучила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, красноречиво говорят о серьезности ситуации.
Елена Дондурей
Медицина
Главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Филатовской больницы, кандидат медицинских наук
- Сейчас действительно наблюдается серьезный подъем заболеваемости респираторными заболеваниями, — подтвердила «Доктору Питеру» главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей. — На данный момент в нашей больнице просто стало значительно больше пациентов, но в процентном соотношении тяжелых — не больше.
«Омикрон», как показывают первые данные статистики, на самом деле более «легкая» версия новой коронавирусной инфекции. Правда, пока это только предварительные итоги, все может измениться, учитывая довольно быстрый подъем заболеваемости и высокую вероятность мутаций.
На днях в Детской больнице им. Н.Ф. Филатова скончался годовалый малыш. У него были множественные патологии, но причиной смерти, все же, стал COVID-19. Однако в большинстве случаев симптомы штамма больше напоминают привычные ОРВИ.
- Новая коронавирусная инфекция, ассоциированная со штаммом «омикрон», стала еще более похожей на привычные ОРВИ с любыми, свойственными им проявлениями: от легкого ринита до ларинготрахеита с высокой лихорадкой и бронхообструктивного синдрома, — уточнила Елена Дондурей.
В Детской больнице им. Н.Ф. Филатова отмечают рост госпитализации школьников.
- Однако в основном это ребята из закрытых коллективов, — подчеркнула Елена Дондурей. — Чаще всего же госпитализируют детей от 1 до 7 лет.
Кишечные симптомы и сыпь тоже бывают
Число госпитализаций детей с COVID-19 увеличилось и в клинике Педиатрического университета — рост в 3 раза. Но там тоже отмечают: течение болезни не стало более тяжелым.
Светлана Баннова
Инфекционные болезни
Врач-инфекционист, заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
- Болеют преимущественно дети школьного возраста — от 8 до 17 лет. Пациентов, действительно, стало больше, но сказать, что их состояние более тяжелое, нельзя. Они также поступают с явлениями респираторной вирусной инфекции. Это повышение температуры тела и катаральный синдром (заложенность носа, боль в горле, кашель), отсутствие аппетита, слабость, адинамия. Могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, но это нечастое явление. В очень редких случаях появляется сыпь. Температура тела может быть как субфебрильной, так и высокой.
Сейчас в клинике открыты 15 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как рассказали в СПбГПМУ, коечный фонд собираются увеличивать — дополнительные койки планируется развернуть в ближайшее время.
На «удаленке» более 2 тысяч классов
Чтобы снизить рост заболеваемости среди детей, накануне Смольный объявил об ужесточении «антиковидных» мер для детей. До 13 февраля им запрещено посещать кружки, секции, театры, цирки, зоопарки, парки развлечений, кинотеатры, спортивные мероприятия и участвовать в спортивных соревнованиях. Однако школы в ближайшее время переводить на дистанционный формат не собираются. Чиновники ссылаются на то, что он сильно сказывается на качестве образования. Однако у директоров школ есть право отправлять на удаленное обучение любой класс, где есть ученики с подтвержденным «ковидом».
- Можно отправить целую параллель, целую школу на дистант, если в школе, например, вспышка, — заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Сейчас в Петербурге более 2 тысяч классов на удаленном обучении. Но ни одна школа не ушла на дистанционный режим. Сейчас на уровне правительства России прорабатываются меры, которые должны снизить заболеваемость COVID-19 у детей. Также заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила регионам разработать график работы школ и детских садов.
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